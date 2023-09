El Covid, un enemic que continua atacant sense treva

Ja fa uns quants mesos que sentim sobre l'increment de casos de contagis de COVID a Espanya, al món també. Però no se'n parla gaire, és més, s'afirma que els ingressos a la UCI són mínims. La virulència de l'inici de la pandèmia ja no és la mateixa. Això és degut a la vacunació massiva que es va dur a terme en plena pandèmia . El cóvid-19 ha anat en augment des de finals de juny, amb especial incidència en les persones més grans de 64 anys i els més petits de 0 a 4 anys. L'afectació és menor, encara que sempre s'ha dit que la calor afecta el virus i que és el fred el que l'activa, però les xifres són importants.

Arxiu - Vacuna contra la covid-19



Ja ho han dit molts especialistes, el COVID no se n'ha anat, va venir per quedar-se, el que cal fer és prendre les mesures necessàries perquè el nombre de persones afectades siguin les mínimes. Cal no oblidar- encara no està resolt el tema- la gran quantitat de gent que segueix tenint seqüeles després d'haver patit el virus i la majoria segueix sense ser atesa específicament. Cosa que no cal oblidar i sí reclamar que es creïn unitats específiques que tractin els afectats que no són pocs.



Davant d'aquesta situació, molts ciutadans temorosos de tornar a contagiar-se amb el virus, estan acudint a les farmàcies per comprar els ja coneguts tests per fer-se les proves corresponents i descartar el contagi. Les comunitats que més proves han venut aquests mesos estiuencs són: Catalunya, Andalusia, València i Galícia, especialment als municipis costaners. Les màscares se segueixen utilitzant, no només entre les persones vulnerables, sinó entre gent jove que creuen que les màscares s'han tret massa aviat i tenen por de contagiar-se.



La situació, sense alarmar-se, no és per prendre-la a broma, les dades continuen en augment en plena onada de calor i l'entrada de la tardor i de l'hivern són uns bons aliats per al virus que es troba molt còmode l'hàbitat humà. El proper mes d'octubre començarà la campanya de vacunació de grip i el COVID. Sanitat havia dit al seu dia que s'estava treballant en una vacuna única de grip i COVID, però de moment ningú parla de si finalment ja es compta amb una única vacuna. Alguna cosa diran aquest mes de setembre per tranquil·litzar la ciutadania. De moment, fins a noves informacions, les vacunes aniran per separat. Pel que fa a la del COVID, els professionals recomanen rebre una dosi de reforç a les persones a partir dels 60 anys, als menors amb factors de risc i als treballadors de serveis essencials; i la de la grip, com és habitual, segons recomanació dels seus metges de capçalera, o de primària que és com se l'anomena ara.



Amb només un mes per endavant, les autoritats sanitàries han de realitzar campanya d'informació/conscienciació que es compleixin les recomanacions de sanitat, sense por, però amb responsabilitat, la salut és el bé més preat que tenen les persones, sense ell els altres són impossible de dur a terme. Així que, autoritats sanitàries poseu-vos les piles que la tardor i l'hivern ens portaran més d'un ensurt i com se sol dir “val més prevenir que lamentar”.