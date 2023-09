La vicepresidenta Díaz es reuneix amb el pròfug Puigdemont

Reunió de Yolanda Díaz amb Carles Puigdemont a Brussel·les

Diuen que les persones que tenen responsabilitats públiques en qualsevol àmbit tenen l'obligació de respectar i acatar les lleis, donar-ne exemple i atenir-se a les normes. Els càrrecs no són privilegis propis, ni patents de cors, són servidors de la ciutadania.

Aquest dilluns, per sorpresa, la vicepresidenta del Govern d'Espanya Yolanda Díaz , líder del batibull de la plataforma política - interessos? - Sumar s'ha reunit a la seu del mateix Parlament Europeu amb el fugit de la justícia Carles Puigdemont per negociar la investidura de Pedro Sánchez , que serà després del previsible fracàs de la Feijóo previst per al 26 i 27 d'aquest mes. Una reunió de gairebé tres hores en què han estat també l'ariet i diputat convers Antoni Comín i l'exdiputat, amic de Puigdemont, i interlocutor aquestes setmanes, Jaume Asens, dels Comuns de Colau i reconegut independentista.

La trobada ha agafat de “sorpresa” més d'un, fins i tot al Govern, que ha sortit ràpidament a manifestar que la senyora Díaz ha acudit en nom del Sumar i no representa el PSOE . És més, se'n van assabentar diumenge a la nit quan la vicepresidenta ja era a Brussel·les amb el seu seguici - ¿pagat de la butxaca o de la butxaca de tots?-. La decisió ha estat d'una gravetat extrema, que un membre del govern mantingui una reunió amb una persona que està fugida de la justícia per uns fets molt greus dels quals no només no se n'ha penedit, sinó que ho tornaria a fer.

El desprestigi que ha infligit Espanya a tots els fòrums que li ha estat possible no s'hauria d'oblidar. Mentrestant, un membre del Govern va en persona, com havia sol·licitat el fugit a rendir-li pleitesia, com si fos una autoritat, és de vergonya i està fora de lloc.

Si el govern es va “assabentar” la nit anterior, i era desconeixedor de la reunió de Díaz i Puigdemont, el que ha de fer Sánchez és cessar-la, o desautoritzar-la . Ell mateix, no terceres persones. Les coses s'estan emportant massa lluny. Una investidura no pot comportar tantes deslleialtats i gestos que deixen descol·locades moltes persones que han votat els socialistes i també Sumar. Un gest de menyspreu a tots allò que diuen respectar i acatar les lleis.

Les cessions/concessions del govern de Pedro Sánchez i Unides Podem als independentistes n'han estat unes quantes, massa Diuen que quan es dóna un dit, hi ha qui agafa la mà sencera. Ara tant ERC com el partit de Puigdemont volen l'amnistia, un referèndum i, a més el fugit, per quedar per sobre dels republicans, exigeix que un membre del govern vagi a Brussel·les a donar-li sabó ia reconèixer-lo “com a president” a l'exili i gran valedor de la possible investidura.

Amb el desig de Puigdemont complert de vassallatge per part d'un membre del Govern i el protagonisme que està tenint, el seu ego és que no hi cap. En acabar la reunió han difós una nota de premsa conjunta assenyalant la cordialitat de la reunió, que ha estat fructífera i que es vol desbloquejar del conflicte polític i insisteixen que cal “trobar solucions basades en el diàleg” i que “la democràcia consisteix en el diàleg entre posicions diferents”.

Cal veure la utilització que fan ells de la paraula democràcia quan els convé: és el recurs més utilitzat . La democràcia també és el compliment a les lleis i el respecte a les institucions ia les persones que hi pensen de manera diferent. Els agrada parlar de democràcia, de drets, però per als altres aquests paràmetres no serveixen; és la utilització de la llei de l'embut que no cal explicar. La reunió d'un membre del Govern amb el pròfug és un insult als demòcrates, una mofa als votants, els que respecten les lleis i els que encara creuen en l'ètica dels governants. Tot no val, ni a la vida, ni a la política. El més lògic és que amb el que està passant, Pedro Sánchez convoqui eleccions explicant bé per què ho fa. La poltrona de Moncloa no s?ha de mantenir a costa de tot. Què estaran pensant a Europa de la reunió del pròfug Puigdemont amb la vicepresidenta del Govern espanyol? Sens dubte els estem fent riure.