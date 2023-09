A Puigdemont cal donar-li tot allò que demana i un ou dur

Arxiu - L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El gran teatre de la política acostuma a acollir representacions d'obres dramàtiques i còmiques. Els actors solen ser els mateixos que interpreten els seus papers segons els convingui a cada moment. No és que el públic acudeixi voluntàriament a gaudir de la representació, no, és que els actors, sense permís, es fiquen a casa seva ia les seves vides com si els espectadors forçosos fossin idiotes. És així el tracte que rep la gent de bona part dels seus polítics.

Aquest dimarts, el fugat Carles Puigdemont, com havia anunciat i després de la representació de rendició d'un membre del govern d'Espanya - la vicepresidenta Yolanda Díaz, gran actriu per cert-, aquella Espanya que tant critica a fora i dins, compareixia davant de un faristol, amb la claqueta dels seus coreligionaris i els mitjans de comunicació per, amb la solemnitat que ell s'atribueix considerant-se la peça principal i imprescindible per a la hipotètica investidura del socialista Pedro Sánchez, donar a conèixer les seves peticions per recolzar-la. Una carta als reis mags que és impossible de complir. Deia l'escriptor Ramon del Valle-Inclán que “en una història d'Espanya, on llegia sent nen, vaig aprendre que tant fa triomfar que fer gloriosa la derrota”.

En una actitud de provocació -per acontentar la parròquia atesa la proximitat de la Diada de l'11S- exposava les seves peticions a Pedro Sánchez per asseure's a negociar: una llei d'amnistia i la realització d'un referèndum. Aquestes són les condicions per seure a negociar. Després en vindran d'altres, si és que al final el PSOE accepta les condicions “prèvies”. I és que l'expresident pretén que això no sigui un “nyap”, sinó un acord històric. O accepta les condicions perquè Junts li doni els seus vots, o que convoqui noves eleccions perquè diu que està preparat per a qualsevol de les dues opcions. Em ve a la memòria una frase que repetia Ortega i Gasset: “A Espanya el mèrit no es premia. Es premia robar i ser pocavergonya. A Espanya es premia tot el que és dolent.”. Frases que no han perdut vigència i mentre el món segueixi sent món continuarà tenint sentit i això que el comandament ha de ser un annex a l'exemplaritat.

Les condicions imposades per Puigdemont són legalment i èticament inassumibles. La justícia ha de ser controlada per l'Executiu, segons ell . És democràcia o dictadura? Borró i compte nou, és a dir tornar al que abans, sense por que se'ls apliqui la llei com a qualsevol ciutadà. Supremacistes? És evident que sí. Amb aquest panorama tan al·lucinant que sembla un sainet dels germans Álvarez Quintero, si no fos perquè el tema és greu, s'espera una reacció immediata del líder i president en funcions Pedro Sánchez, la millor opció del qual és convocar eleccions, sense pensar-s'ho dues vegades. No li deixen cap altra sortida. Cal recordar una frase d'Ortega i Gasset que diu “el passat no ens dirà què hem de fer, però si allò que hauríem d'evitar”. No li falta cap raó al filòsof.

La reunió de Yolandita la Barbi i el fugit Puigdemont ha servit per deixar en molt mal lloc la vicepresidenta Aquestes condicions les sabia i hi estava d'acord? Si és així, Europa ha d'estar partint-se de riure o potser de preocupació pel gran paperó que ha representat la vicepresidenta. Al final, com diria un amic, a Puigdemont cal donar-li tot el que demani ia més un ou dur.