“Agafeu-vos els mascles que vénen corbes” en la política espanyola

Hi ha un refrany popular que diu “agafeu-vos els mascles que vénen corbes”, que se sol utilitzar quan les coses vénen mal donades, o en situacions difícils. Això se li pot dir ara a la ciutadania davant la situació que s'està vivint per les negociacions del PSOE , amb el seu “portaveu” i mediadora Yolanda Díaz i el seu ajudant Jaume Asens , per convèncer Carles Puigdemont que els set diputats del seu partit facilitin amb el seu vot la investidura de Pedro Sánchez . Set diputats que valen el seu pes en or veient el que demanen a canvi: saltar-se les lleis, la constitució i tot allò que calgui. I això que diuen que no tot s'hi val a la vida i tan poc hauria de ser en la política. És una qüestió d'ètica i de respecte.

El president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez @ep

El fugit que se sent rehabilitat per l'emissària Díaz i el seu correveidile Asens, cada dia augmenta les peticions per vendre els set vots d'or. Ara vol també – anirà sumant peticions – un mediador internacional perquè estigui present en les negociacions, i que a més segueixi durant tota la legislatura vigilant que es compleixi el que s'ha pactat. Un mediador no se sol utilitzar per a processos de pau? O en algunes dictadures com la de Veneçuela per arribar a acords -cas de Zapatero-? En aquest cas no es dóna cap de les dues situacions, encara que Puigdemont vengui la dictadura del Govern opressor de Sánchez, amb qui alhora està negociant.

Tot i que els socialistes intenten dissimular, tal com estan transcorrent els fets ia tan sols pocs dies de la Diada a Catalunya , és gairebé segur que tots estiguin fent teatre i quan arribi dimarts, les coses les explicaran d'una altra manera: és a dir pacte està fet. Ara els tocarà vestir-lo perquè la gent es pugui empassar una concessió que resultarà massa cara, amb l'agreujant d'enganyar els paganinis, que per això hi són, els han votat i això ho tradueixen que poden fer, sense consultar, els que els vingui de gust. Així de claret, i que la ciutadania es vagi amarrant els mascles perquè els temps que vénen seran de corbes perilloses.

Hi ha una immensa majoria que no entén com el que només té un 1,6% dels vots pot ser el director d'orquestra per formar Govern. O que el 6% dels electors estiguin decidint per la totalitat dels espanyols. On s'ha vist aquesta situació? A Espanya, perquè és diferent, com la portaveu del Govern d'Espanya que declarava aquest dijous que cal afrontar les situacions i cal ser valents. Valents o xulos com ella?

Valent hauria de ser el president del govern Pedro Sánchez, explicant la veritat del que realment s'està treballant darrere del teló , sense llum ni taquígraf. Ser valent és anteposar els interessos generals en comptes dels de partit. Ser valents és explicar que els pactes amb Puigdemont i ERC –que ha pujat al carro del fugit– no es poden fer perquè el que demanen no és possible, ni legal i que, per tot això, cal convocar noves eleccions, no seguir en un camí equivocat. No es pot vendre això “d'un govern progressista”, perquè no ho és comptant amb socis deslleials com Junts que estan constantment acusant Espanya de ser un Estat opressor, o que la unilateralitat segueix vigent. O que Catalunya són ells, deixant de banda la majoria.

Ser valent és el que fan cada dia la gent que aguanten estoicament que els seus dirigents els expliquin una milonga, i se la hagi de tractar d'idiotes. La política és això?, sí, i una mica més, per desgràcia. Així que segueixin amarrant-se els mascles que vénen corbes.