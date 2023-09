Després de les dades de la Diada, Sánchez ha de convocar eleccions

Passada ja la tan esperada, pel món independentista, Diada de Catalunya, amb els resultats coneguts: baixada d'assistents i conflicte a les formacions polítiques, que hi van anar dividides. Això pel que fa als independentistes. Mentre que els anomenats partits “constitucionalistes”: PP, Ciutadans i Vox no han assistit a cap dels actes, ni per descomptat a la manifestació, on haurien sortit “per cames”. Què ha fet el PSC? Això de sempre: anar a l'ofrena floral a Rafael de Casanova, absència comprensible a la “gran manifestació” i tractar de nedar i guardar la roba. És el que sol fer en situacions com aquesta.

Una bandera gegant de l'estelada durant una manifestació convocada per l'ACN amb motiu de la Diada 2023 @ep

Amb la visualització de com estan les coses al món independentista, que es pot arribar a dividir encara més - l'ANC anuncia que es presentarà a les eleccions autonòmiques, quan se celebrin- , la partida d'escacs avança amb uns jugadors que fan trampes, que volen emportar-se el triomf, sense mesurar que aquestes trampes els poden costar molt cares. “El tot s'hi val i la fi justifica els mitjans” ja no es compra. Així que la possible investidura de Pedro Sánchez després de la fallida del candidat Feijóo continua tenint les seves molles: amb les dades de participació a la Diada, l'independentisme ha punxat. La majoria de les persones de Catalunya no donen suport a la independència, agradi o no als que utilitzen aquesta arma contra el Govern, l'Estat espanyol i el que es vulgui afegir més.

Amb aquests senyals que ha deixat l'11 de setembre, Pedro Sánchez no s'ha d'estirar als braços de Puigdemont, rehabilitat apoderat i ratificat en la seva creença que ell és el president legítim de Catalunya, sense passar per les urnes. El protagonista Puigdemont ja no s'ha d'acordar que ell no va ser votat per la ciutadania per ser president, sinó que Artur Más el va posar a dit quan la CUP el va vetar perquè seguís al Palau de la Generalitat. La veritat és Más va tenir un ull polític en la seva elecció que Saint Lucia li conservi el que li queda, encara que ja la seva etapa política ha passat a millor vida.

Si el líder socialista amb el debat larvat que té al partit continua endavant amb la seva idea d'aconseguir ser investit amb els vots de Junts i ERC, l'error històric és dels que fa època. El mateix que tractar les veus crítiques amb aquest tema “de vella guàrdia”, o que estan passats de rosca o que donen suport al PP, és un menyspreu que un partit com el PSOE no ha de fer. La vellesa –per cert, els vells solen votar els socialistes– no és un menyspreu, sinó un valor afegit adquirit al llarg dels anys. La “demència” no és només malaltia degenerativa que afecta de “vells”, també la pateixen els joves ambiciosos les aspiracions dels quals és conservar el càrrec i les seves prebendes.

La realitat és que els dies avancen, les negociacions segueixen, la inquietud creix a ritme ràpid i allò que alguns volen i venen com el més convenient, possiblement sigui per a ells, però no per a les persones que tenen altres necessitats divergents amb les d'ells. Així que el sacrifici, pensant en el bé comú, ha de donar pas a unes eleccions noves. No fer-ho i seguir amb l?aposta pel suport de Puigdemont és un preu massa alt que el PSOE no ha de pagar. La gent, encara que alguns no s'ho creguin, té memòria i li passarà factura. El pitjor és que les conseqüències seran per a la formació centenària i Pedro Sánchez se n'anirà de rosetes. Max Weber deia que “el polític ha de tenir: amor apassionat per la seva causa; ètica de la seva responsabilitat; mesura en les actuacions”.