Yolanda Díaz té la pedra d'Unidas Podemos a la sabata

Quan les coses no es tanquen bé – aplicable a pactes polítics – el més probable és que tard o d'hora saltin pels aires. És lògic, o millor dit humà. Els interessos particulars, els protagonismes i quedar-se fora de joc no pot ser assimilat pels protagonistes, el seu ego no els ho permet, faltaria més.



La plataforma Sumar que agrupa uns quants partits polítics - massa - i que lidera Yolanda Díaz en les anteriors eleccions formava part de la llista de Podem per decisió personal de Pablo Iglesias , amo i senyor del partit - encara que la imatge de “comandament” la protagonitzin tres dones, és per dissimular- ha protagonitzant tires i afluixes amb Unides Podem : deixar fora de la llista Irene Montero , Echenique i uns quants més. No donar-los les posicions a la llista que demanava Belarra i companyia i unes quantes coses més han anat minant més encara la confiança entre Sumar i Unidas Podemos.

ALBERTO GARZÓN, IOLANDA DÍAZ, IONE BELARRA, ERNEST URTASUN-EP



Díaz, veient la que estava caient amb Irene Montero i les seves ficades de pota com a ministra, on quedava palès, segons les enquestes de què disposava, que Podem patiria un dur càstig a les urnes si es presentaven amb les sigles, es va tirar a la piscina imposant amb el muntatge express de Sumar les seves condicions al que fins aleshores havia estat el seu “partit”. Les formes i el fons van posar nerviosos l'exclosa i supèrbia Irene Montero i els seus palmers. Com que no els va quedar més remei, van acceptar el que li oferia la ferrolana. Això no significava que tirarien la tovallola, ni de bon tros, sinó que es van amagar esperant la millor oportunitat per tornar-li la jugada a la vicepresidenta en funcions. Els resultats a les eleccions del 23 de juliol no van ser els esperats: primera al front. Les declaracions de Belarra sobre que els diputats d'Unidas Podemos podrien tenir llibertat d'actuació dins del grup no van agradar res a Díaz . Com a resposta, la líder va passar dels seus col·legues i va nomenar Marta Lois com a portaveu del grup i Aina Vidal, d'En Comú Podem, com a portaveu adjunta, càrrec que havia demanat Belarra. Però la resposta de la vicepresidenta va ser aquesta ia més, no li han donat cap portaveu al partit morat: els ha deixat invisibilitzats, o el que és més clar, els ha menyspreat.



Belarra instava la líder de Sumar que rectifiqués. És més, demanava tenir dos ministeris - per a ella i Irene Montero? Cela sembla. Però la seva petició ha estat contestada per la flamant portaveu Marta Lois qui declarava en roda de premsa que “no toca parlar ara de ministeris, ni de persones”, primer cal formar part del Govern de coalició –si és possible– i arribar a un acord programàtic. Al seu dia el controvertit entrenador de futbol José Mourinho va dir una frase molt gràfica: “Després de Déu estic jo”, Frase molt pertinent amb la seva personalitat i la líder de Sumar.



Les discrepàncies dins de la plataforma Sumar han arribat per part d'IU que també ha quedat fora de la primera línia, situació que no ha agradat al líder Alberto Garzón, que ha expressat el seu malestar a Díaz.



Les coses se li comencen a complicar encara més a Yolanda Díaz, atès que Unides Podem els està avisant que poden anar per lliure i no atenir-se a la disciplina de vot tant en la possible investidura com en altres qüestions. Si es produïssin noves eleccions, Unides Podem té previst una votació per triar la seva candidata. ¿Se sotmetrà Díaz a aquesta consulta? Més aviat no. Però és un as que es guarden les estades a la màniga.



La gallega, amb el viatge a Brussel·les per entrevistar-se amb Puigdemont, ha comès un gran error que pagarà a les urnes, si hi ha eleccions . El més constatable és que Sumar té a Unides Podemos una pedra a la sabata de la qual li costarà feina treure-se-la, a més dels UI que estan treballant en silenci per reivindicar el lloc que els correspon. Mahoma deia que “tres coses hi ha destructives a la vida: la ira, la cobdícia i l'excessiva estima d'un mateix”, frase que a la plataforma de Sumar en té unes quantes destinatàries.