Xavier Trias, el moderat, s'està equivocant massa vegades

S'inicia una setmana en què Barcelona es vestirà de festa per viure un any més la Mercè que començarà aquest divendres. Un any especial, en què els barcelonins i la resta de visitants podran gaudir de les activitats que hi ha programades, que són unes quantes i per a tots els públics. Unes festes molt especials.

Arxiu - Trias durant la campanya de les municipals



Aquest dilluns, les relacions de l'Ajuntament de Barcelona amb la Casa Reial s'han restablert després de 17 anys, sent alcalde el socialista Jordi Hereu , que va ser rebut al palau de la Zarzuela. En aquesta ocasió, l'actual Jaume Collboni ha volgut tornar a la normalitat democràtica i de cortesia amb el Rei Felip VI que ha patit tots aquests anys la descortesia dels alcaldes, Xavier Trías i Ada Colau , sense tenir en compte que l'educació, el respecte i les obligacions del càrrec els obligaven a complir els seus deures.



Potser el gest de l'alcalde Collboni de tornar a la normalitat amb el Rei ha molestat i de quina manera Xavier Trías , que, per cert, feia només dos dies s'havia ofert a l'alcalde per entrar a formar part del govern municipal, i en una entrevista radiofònica, llançava una acusació greu en manifestar que els socialistes estaven darrere del cop d?Estat del 23-F. Ho ha dit i s'ha quedat tranquil. Té proves? No, només llança l'acusació per veure si lia més la troca, com si ja no ho fos. És una rebequeria de l'aspirant a alcalde? Sí.



Xavier Trías, una persona que sempre havia mostrat un perfil conciliador, dialogant, sense estridències en els seus discursos i moderat, fa temps que ha patit una transformació ideològica que preocupa els que el coneixen. Amb això del procés i els canvis del seu partit, Trías es va tornar independentista - situació que va descol·locar uns quants-, després va quedar relegat, gairebé “jubilat”. Amb la baixada de vots i amb les eleccions municipals a la vista, l'exalcalde convergent, va ser elegit per encapçalar la llista. Això sí, amagant les sigles de Junts. Amb un discurs moderat, es va tornar a guanyar la confiança d?un bon nombre de barcelonins que el van fer ser el guanyador de les municipals. Això no li va permetre recuperar l'alcaldia, cosa dels pactes. Això el va portar a desbarrar la mateixa nit electoral, arribant a manifestar que deixava l?ajuntament per la jugada dels socialistes que poc més o menys venia a dir que li havien “tret” la butaca.



Xavier Trías després de la tornada de vacances, anunciava que seguiria a l'Ajuntament com a regidor. Osea que es va desdir del que havia dit el mes de maig. Ara li agafa la rebequeria i la torna a muntar marró amb les acusacions als seus “amics” socialistes que li poden portar complicacions si no té proves. Sembla mentida que una persona sensata pugui dir el que ha dit. Té algun problema de salut Trías? És un tema d'edat? Trías té 77 anys, alguna malaltia, però no és perquè continuï dient i fent coses que no es corresponen amb la seva anterior trajectòria política.



Trías, amb un bagatge polític anterior bo, no pot seguir per aquest camí : guanyar un prestigi és cosa d'anys però per quedar-s'hi sense n'hi ha prou amb unes quantes declaracions que sonin a revenja. El millor que pot fer ara és marxar a casa. Els experiments, també en política, es fan a casa, sense que se n'assabentin els mitjans de comunicació. La política també és l'art d'empassar-se uns quants gripaus i no ennuegar-se. Trias s'està equivocant massa vegades, malauradament.