Pedro Sánchez s'està ficant en massa bassals

Arxiu - El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, @ep

En algunes zones d' Espanya la pluja està fent veritables estralls, mentre que, d'altres, la manca d'ella està posant al disparador no només l'agricultura, sinó que amenaça amb restriccions d'aigua per al consum humà. Es mira cap al cel esperant que caigui la tan esperada aigua que, en aquests moments, per a aquestes zones, és una veritable benedicció.

En la política, “ la pluja” està deixant uns bassals preocupants que estan servint perquè alguns dirigents no parin de ficar-s'hi. Es podria afirmar que això passa gairebé diàriament. Què significa això? Doncs el conflicte està garantit per a la sorpresa de la ciutadania que veu amb ulls desorbitats com els dirigents no en surten quan es fiquen en un altre. És un sinviure, una decepció i una perplexitat cada vegada més gran. Groucho Marx deia que “la política és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats”.

En aquesta jornada de dimarts, dos tolls han estat protagonistes: la UE, on el Consell de ministres europeus d'Afers Generals havia de debatre si acceptaven com a llengües oficials a la UE el català, el gallec i l'euskera. Després de 40 minuts estudiant la petició del govern d'Espanya, van decidir posposar-ho, sense que se sotmetés la proposta a votació, atès que una majoria va demanar més temps per estudiar-ho. S'esperava davant la postura en contra d'alguns països i la gran campanya duta a terme per l'ANC, que s'ha gastat una pastura

El llumeneres del ministre d'Afers Estrangers -poc diplomàtic-, José Manuel Albares , explicava als mitjans de comunicació comunicació “que havien proposat iniciar el desplegament primer amb el català i després les altres, el gallec i l'èuscar. Les crítiques davant d'aquesta priorització del català no s'han fet esperar, el portaveu del PNB, Aitor Esteban , ha advertit Pedro Sánchez que prioritzar la defensa del català a la UE davant l'euskera i gallec no facilita la investidura. També Bildu i el BNG han criticat durament el Govern per prioritzar el català davant del gallec i el basc. La prioritat del català sobre les dues altres llengües és una qüestió matemàtica: els vots d'ERC i Junts a la investidura de Sánchez. Ara bé, pensava el Govern que els bascos i gallecs s'empassarien el gripau? És no conèixer-los bé. Tampoc han tingut en compte que a la gent d'aquests dos territoris no els ha agradat res i se la guardaran als socialistes, que no els càpiga cap dubte.

El segon es va produir gairebé a la mateixa hora. Oriol Junqueras , que no s'ha volgut perdre la fita històrica de l'ús del català a l'hemicicle del Congrés, tan content i loquaç hi havia el líder republicà -curat ja del COVID- que va deixar anar la bomba amb les seves declaracions en què afirmava que dóna per fet que l'acord que ERC va subscriure amb el PSOE per a la constitució de la Mesa del Congrés ja incloïa l'amnistia i, per posar-ho més fàcil als socialistes, afirmava que el seu partit no renuncia a la unilateralitat. Ho va dir i es va treure un pes de sobre -uns cent grams- perquè segueix igual de farcit. El seu viatge a Madrid, va anar per enganxar-se el plaer i deixar anar la bomba que ha fet tremolar els fonaments de Ferraz i Moncloa.

Com s'esperava, els emissaris de Sánchez sortien a desmentir el líder republicà manifestant que no era cert, que desconeixien que hi hagués un document, i bla, bla bla… És el que toca davant la “discreció” de Junqueras, que ha deixat a tots patidifusos. Uns minuts després apareixia la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, per anunciar que d'aquí a unes setmanes es parlaria al Congrés de la “llei d'Amnistia”, que segur que seria així.

Els tolls amb què s'està trobant el president en funcions és dels que fan època , els lleials socis d'investidura se l'estan jugant, deixant el PSOE en una situació més que complicada. Estarà disposat Sánchez a empassar-se tot això? Si és així, el líder socialista deixarà el PSOE com si hagués passat Atila per ell. No és un bon presagi.

Els votants, afiliats i simpatitzants socialistes s'estan quedant amb una cara de ximples davant els canvis de postura de Sánchez, que diu una cosa en campanya i després en fa una altra. Allò que es podria definir amb una frase del gran Groucho Marx: “Damas i cavallers, aquests són els meus principis. Si no els agraden en tinc d'altres”.