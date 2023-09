L'Espanya casposa de Yolanda Díaz i Aina Vidal

Últimament determinades polítiques - també polítics- utilitzen en el seu vocabulari la paraula “casposa”. No ho fan en el sentit propi del que significa: tenir caspa al cuir cabellut, sinó un altre significat, el de denominar algú les idees i estil del qual solen ser antiquades, ràncies, passades de moda. I encara n'hi ha més, algunes les fan servir per definir la mentalitat d'una Espanya semianalfabeta ancorada en unes suposades tradicions que les feministes de Sumar critiquen, perquè són les modernes, les més de les més. Un ésser superior que està per sobre de totes/os, Es permeten el luxe de fer classes i posar etiquetes: són les salvadores del món mundial Algú gosa posar-ho en dubte?

Yolanda Díaz amb Aina Vidal @ep

Aquest divendres, en què la gent es troba planificant les seves activitats de cap de setmana, unes llumeneres, Aina Vidal , la portaveu adjunta de Sumar i dirigent d'En Común Poden, ha volgut “matisar” que les negociacions sobre l'amnistia” no han parat mai”- fent la punyeta als socialistes? - i que aquells que hi estan en contra és perquè pertanyen a una Espanya que no acaba d'aixecar i que segueix “embolicada a la seva caspa” . Declaracions realitzades a RNE -casposa també?-. Aquesta política titlla els que no pensen com ella de casposos, uns quants milions de ciutadans. ¿No seran casposa la minoria de polítics que conformen la seva mena de partit, que segueixen immersos en la caspa més profunda de pensar que Espanya és tan casposa com el règim del demòcrata Nicolas Maduro a qui no ella no demana l'amnistia dels centenars de presos que el cacic té a les seves presons, alguns dels quals han caigut casualment de la venda quan eren interrogats?

Però l'H&S Xampú Anticaspa, Aina, no és l'única que parla de caspa, ha de ser la consignada donada per la seva cap Yolanda Díaz qui era preguntada en una entrevista per la cantant Rosalía, i la seva resposta no té malbaratament. “Aporta un país nou, modern, feminista, trencador, lluny d'aquesta Espanya on ens volen ficar, una Espanya casposa, de bipartidisme, masculina. No és així Espanya. Espanya és Rosalia”. La ferrolana s'ha oblidat que la caspa l'ha de tenir ella als seus meninges, perquè la cantant Rosalía de feminista en té ben poc, tant com ella. La líder de Sumar s'oblida de tantes i tantes dones espanyoles: cantants, del món de la cultura i d'altres que han fet gran aquest país. S'oblida, per no anar tan lluny, de dones extraordinàries, paisanes seves com Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, María Luz Morales - va ser la primera dona directora d'un diari, la Vanguardia-, Filomena Dato Muruais, Maruja Mallo , entre moltes altres dones de gairebé tots els àmbits. L'Espanya casposa que han decidit utilitzar com a estratègia? Caminem bé. Escrivia Francesc de Quevedo que “la hipocresia exterior, sent pecat en allò moral, és gran virtut política”.

L'Espanya més feminista que les dones de Sumar / En Comú Podem reivindiquen, com si elles fossin les inventores, s'ha viscut en temps molt recents, no ara el feminisme de la qual s'atribueix a líder Irene Montero, Yolanda Díaz i unes quantes que se solen pujar al carro quan la situació els pot donar rendibilitat mediàtica. Cas de l'escàndol de la selecció femenina de futbol en què s'han posat a liderar el conflicte quan elles mai han donat suport al futbol femení, ni se'ls ha vist cap en un partit, ni tan sols en una competició internacional o nacional.

El feminisme de Yolanda Díaz, té molt a veure amb les seves traïcions als homes , entre ells Beiras, Iglesias i companyia. El feminisme de Belarra, Montero i Verstrynge té molt per agrair al seu nomenament i tutela del demòcrata comunicador, polític fracassat, Pablo Iglesias.

Segurament el feminisme de Yolanda Díaz va estretament relacionat amb els seus interessos personals. Ha arribat a la política - mai no ha guanyat unes eleccions - per salvar-la, que dic, per salvar el món sencer. Díaz porta uns tics autoritaris, que amaga darrere d'aquesta veu suau, gestos afectuosos i somriure de no haver trencat mai un plat a la seva vida. Aquesta estratègia angelical la completa amb la imatge exterior: uns modelets i complements a l'última, l'objectiu de la qual també és dissimular la gran ambició que amaga. La seva pretensió és la de donar la imatge d'una política amb glamour, procurant que no li caigui la màscara. Mentre segueix parlant de l'Espanya casposa de què ella tant parla i de la qual ignora pràcticament tot.

Potser ella no té caspa, perquè es pot permetre anar molt sovint a la perruqueria, mentre que altres dones no tenen per comprar-se un xampú anticaspa. No els ho poden permetre, ni tan sols en tenen per pagar el lloguer, la llum, l'aigua i el menjar.

Hi ha un jueu proverbi que diu “cal guardar-se bé d'una aigua silenciosa, d'un gos silenciós i d'un enemic silenciós”.