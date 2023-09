L'estiuet de San Miguel, Feijóo i Sánchez

El temps climatològic s'ha avançat uns dies abans del previst l'anomenat “estiuet de Sant Miquel” que sol estar marcat per les seves altes temperatures –en aquesta ocasió, entre 5 i 10 graus per sobre del normal– amb absència de precipitacions. L'estiuet habitualment sol arribar al voltant del 29 de setembre, jornada en què se celebra l'onomàstica del sant que hi dóna nom. El refrany popular diu “Per l'estiuet de Sant Miquel hi ha els fruits com la mel”.



En política l'estiuet de San Miguel, la fruita d'investidura del candidat Alberto Núñez Feijóo, és molt verda, la calor no ha contribuït a la maduració que esperava en forma de vots, i s'ha quedat en un desig. Se sap que els desitjos no se solen complir i és contradictori amb la realitat política. Així que Feijóo malgrat el triomf de la concentració d'aquest diumenge, es quedarà amb la cistella plena de fruita verda sense que pugui gaudir.. Els números no enganyen, i ja es pot dir el que es vulgui que els quatre vots que necessita el candidat per ser investit no se'ls portarà San Miguel que té altres preocupacions més importants que ficar-se en les votacions del Congrés.



La situació política es va aclarint, encara que la solució majoritàriament no agradi a la ciutadania: encara que alguns dirigents socialistes ho neguin, el president del govern en funcions ja ha anat llençant unes quantes directes que hi haurà govern. Això sí, “aclareix” que els acords amb Junts i ERC estaran dins del marc constitucional. Inclosa l'amnistia? Cosa que ha deixat força esbalaïts els que l'han votat, després de dir en plena campanya electoral que d'amnistia res de res. No és la primera vegada que el líder socialista diu una cosa en campanya i després en fa la contrària. No és l'únic, és una pràctica habitual que serveix per fer més gran la bretxa entre la ciutadania i els polítics. Contribueix a la desafecció política. La memòria no és tan fràgil com alguns es creuen, les urnes en donen bon compte malgrat els vots captius dels estómacs agraïts.



Aquest dimarts, el discurs del candidat. Diuen que dura una hora i mitja. Al dia següent intervenció dels diferents partits. El programa de govern serà el menys important, el que més, les acusacions que s'abocaran a la tribuna, on cada formació política estarà disposada a retreure-li al contrari el mal que ho fa. És una escenificació del que volen dir, i no del que haurien de fer. Això sí, les seves senyories ho faran en castellà, català, gallec i basc, perquè tothom els entengui.



Pedro Sánchez, un cop passada la votació en què previsiblement Feijóo no serà investit, tindrà la via lliure per seguir a Moncloa, amb l'ajuda de tots els partits que ja coneixem, a un preu massa alt: quan se cedeixen coses, ve la següent petició cada vegada més gran, això sí, ha de quedar reflectit en un document que no es farà públic ni coneixerà la gent. Explicaran el que vulguin i es quedaran tan panxos. El problema ve quan la majoria de la ciutadania no accepta el que està fent el PSOE, cosa que no li han consultat, i segurament no aprovin. Sánchez s?equivoca una vegada més, per molts palmers que l?aplaudeixen, la situació es complica i s?obre una nova etapa, on els constitucionalistes catalans s?han vist i segueixen veient com l?Estat, el Govern no els protegeix. Què passaria si muntarà follons als carrers?, doncs senzillament que se'ls aplicaria la llei mordassa, que ningú no ha derogat. ¿Li donarien després l'amnistia? No, perquè és un tema de set vots. Al final hi ha un refrany popular que Pedro Sánchez no ha d'oblidar: “On les donen les prenen”.