Pedro Sánchez, protagonista de la seva pròpia obra

Al migdia d'aquest divendres es tancava el teló de la segona sessió d'investidura del candidat Alberto Núñez Feijóo . El resultat confirmava el que era previsible, els noes han estat superiors als sís, cosa que deixava clar que el candidat no havia aconseguit els vots suficients per ser elegit president del govern. L'anècdota, l'actuació del diputat de Junts, Eduard Pujol , novell al Congrés, però no a la política, es va equivocar en votar sí Feijóo, ¿Per què ho va fer? Perquè devia estar pensant en les musaranyes i no en allò que havia de fer. Al final, el seu sí va ser considerat nul. Ha estat la xafardeig de la sessió. I és que a la primera votació de Feijóo, un diputat socialista també s'havia equivocat, rectifico i va ser vàlid. En què estaran pensant les seves senyories al Congrés?

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, intervé durant la Festa de la Rosa del PSC, a la Pineda de Gavà

Així que, la mateixa tarda la presidenta del Congrés es desplaçava al Palau de la Zarzuela per informar el Rei Felip VI , que la setmana que ve començarà el torn de consultes amb els partits i posteriorment nominarà Pedro Sánchez com a candidat a la presidència del Govern de Espanya . És el que toca protocol·làriament.

El que passa amb això de les investidures és com l'escenari d'un teatre. El que passa darrere del teló és una altra cosa que els espectadors no coneixen. Veuen el que els actors interpreten a l'escenari: és la “màgia” de la interpretació que ells volen transmetre al públic.

Darrere del teló de la política és on més activitat es viu , especialment quan la sala és buida, en silenci, i les persones no poden conèixer tots els intríngulis que comporta el muntatge de l'obra que s'hi ha representat. En aquest punt es troba ara l'obra “negociant perquè Sánchez segueixi a Moncloa”. Tot i que al llarg de tot aquest temps en què es coneixia que el cap de llista del partit més votat es presentaria a la investidura, els socialistes van traçar el seu pla B de negociar amb els partits que li havien donat suport a l'anterior legislatura per continuar sent el president de l'executiu espanyol. Les negociacions, amb diferents interlocutors no han parat, malgrat que els socialistes van negar la més gran. Perquè hi havia ERC i Junts per explicar que tot anava bé i enumerar els seus èxits. La primera exigència: l' amnistia per a tots tots -inclosos els CDR i la resta que van destrossar tots els que se'ls posava per davant-. Segons ells, això ja estava fet. Després la cosa es va anar animant i van augmentar les peticions; ara el referèndum , i la prèvia el tema de la utilització del català al Congrés i la petició al Parlament Europeu per al seu ús, que de moment s'ha postergat. El traspàs de Rodalies, el finançament i unes quantes coses més . Això ho explicitat públicament, el que hi ha al darrere només ells el coneixen. El que passa és que l'avarícia trenca el sac. Davant el vici de demanar, la virtut de no donar, se sol dir.

Les peticions impossibles de complir d'ERC i Junts han posat en alerta i emprenyament els socialistes, especialment Pedro Sánchez, que ha explicat que aviat hi haurà un altre govern progressista -amb Sumar dins- presidit per ell i amb el suport d' ERC, Puigdemont , Bildu i la comparsa del PNB. El que passa és que els preus a la subhasta han anat pujant. Se'l pot permetre el PSOE?, trairà els seus votants, militants o no? Com ho pensen vendre? Són moltes preguntes a què haurà de respondre el mateix Sánchez, perquè els seus companys de partit han fet pinya per seguir sortint a la foto, o per seguir als seus llocs ben remunerats.

La nova obra ja ha començat, i ara el guapo de la mateixa, l'estrella, és Pedro Sánchez . L'ha deixat l'escenari Alberto Núñez Feijóo, perquè es llueixi al paper estrella. El problema vindrà quan el pressupost per a tot el muntatge sigui excessiu i al final s'ha de suspendre perquè el cost pot suposar la runa per a l'empresari. Què passarà doncs? Un nou projecte, amb un cost assumible per no entrar a fallida.