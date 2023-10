Espanya és un país de xecs en blanc?

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez

Portem un temps - últimament ha crescut - que se sent “no donarem un xec en blanc”. Quan escoltem aquesta frase ens pot semblar que l'escenari podria ser, un mercat persa? Podria ser, però és el panorama polític en uns moments transcendentals del proper govern d' Espanya.



Entrat ja a l'etapa del segon candidat, Pedro Sánchez , que es presenta a la investidura per optar a la presidència del govern d'Espanya, en què el Rei Felip ha dut a terme les consultes amb els diferents partits a excepció d' ERC, el BNG, Junts, ERC i Bildu , que no han volgut anar a Zarzuela, per tant, no han pogut explicar al monarca quines són les seves intencions de votar o no el socialista. Mentre que el PNB sí que ha despatxat, el portaveu Aitor Esteban ha traslladat al cap de l'Estat que en aquests moments el seu partit no està en condicions de donar suport a Pedro Sánchez. Si el Rei no té constància que el PSOE compta amb els vots suficients per ser elegit, ¿nominarà igualment Pedro Sánchez com a candidat?



Mentrestant, això del xec en blanc s'estén. Puigdemont ha incidit en aquest concepte, és més, demana que el xec en blanc contingui més zeros en forma d'amnistia, referèndum …. Els republicans no es queden enrere i el contingut del xec ha de ser superior al dels seus col·legues. Però és que al talonari de Pedro Sánchez, el paper va minvant. Els seus actuals socis de govern, Unidas Podemos i Sumar de Yolanda Díaz, no es queden enrere i també parlen de no fer un xec en blanc. Les amenaces van per partida doble: d'una banda, les dones d'Unidas Podemos que tiren contra el PSOE, però també contra la mateixa Yolanda Díaz, que parlen de no estendre'l, una altra vegada, un xec en blanc. El volen farcit en forma de mantenir el Ministeri d'Igualtat per a Irene Montero. Mentre que la líder de Sumar no es resigna i ha utilitzat el portaveu de la seva plataforma, Ernest Urtasun, que aquest matí de dilluns declarava que el seu suport per a un futur Govern de coalició no és un "xec en blanc" i reclama als socialistes avançar en matèria de reducció de jornada laboral, pujada del salari mínim interprofessional (SMI), control efectiu del preu del lloguer i un nou model de finançament autonòmic. Escrivia Antonio Gala: “A la política es dediquen els que no serveixen per a res més?”.



Amb tanta petició de xecs en blanc ¿Està en condicions el president en funcions de repartir xecs per pagar una mercaderia que s'anomena vots, en què, al llarg dels possibles quatre anys de govern, els xecs continuaran sent utilitzats a mode de xantatge? És Espanya un país de xecs en blanc? Deia Antonio Gala: “No sóc pessimista. Sóc un optimista ben informat”.