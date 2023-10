Per què el govern català col·loca etiquetes dolents catalans?

Fa massa temps que estem en un cercle viciós en què s'ha anat retrocedint en alguns èxits aconseguits. Per si això fos poc, a la ciutadania se la tracta com a idiota. Se l'enganya, s'apropien dels seus vots, sense haver de respondre per fer el contrari del que havien promès en campanya electoral. De les coses importants no se'ls consulta ia sobre, alguns s'atreveixen a posar etiquetes de bons i dolents ciutadans, de pertinença a un territori –com si els territoris fossin seus–. Al final la sensació que té la gent és que alguns fan classificacions: persones de primera, de segona i m'atreveixo a dir fins i tot de tercera. A més d'atrevir-se a dir com han de pensar, sentir i actuar. Un tema identitari, supremacisme?

A Catalunya –no és l'única, sinó la més significativa– els polítics parlen sempre en nom de tots, com si la ment, les accions o el pensament fos únic: uniforme ideològic que camuflat d'una mal anomenada democràcia que amaga autoritarisme. Això ja se sap com es diu. El discurs únic, que exclou la pluralitat de què tant se'ls omple la boca quan parlen només és pura teoria . La realitat diària desmunta la seva estratègia.

Quan es produeixen convocatòries de manifestacions per part dels uns, és per lluitar contra els invasors, que maltracten els oprimits. Això ho diuen en plena democràcia que tant ha costat aconseguir. Quan els que no pensen com ells, fan el mateix: es manifesten reivindicant els seus drets que senten que són trepitjats, les coses canvien, són uns traïdors, uns desagraïts, uns… El greu del tema és que alguns partits que es diuen constitucionalistes juguin a la “puta i la ramoneta”, Però la cosa s'agreuja més encara quan, davant de l'anunci d'una manifestació convocada per Societat Civil Catalana , organitzada per protestar per la possible amnistia als implicats en el “procés”, la portaveu del govern- periodista ella, que no política- a la roda de premsa posterior a la reunió del Govern i respost a una pregunta sobre la convocatòria, assegurava que la manifestació és “contra els catalans”. “és una manifestació anticatalanista”, insistia. Per si no havia quedat clar, carregava contra els organitzadors que titllava de “ser gent que no aporten, que no sumen, que no volen construir” i, per rematar-ho bé, els acusa de tenir catalanofòbia. La portaveu, per si no saben qui és Patricia Plaja.

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja @ep

El que ve a evidenciar amb les seves afirmacions són dues coses: una, que aquesta senyora que parla en nom del govern de “tots els catalans”, no pot insultar greument ciutadans de Catalunya , catalans també, que es mereixen tot el respecte i consideració perquè molts, que aniran a la manifestació del dia 8, han fet molt més que ella per aquesta Catalunya de tots. Dos, perquè una vegada més queda demostrat que el govern català només governa per a aquells que l'han votat, se sent identificat amb ells i menysprea la resta. Aquells que durant tot el temps que s'ha viscut amb els follons, desordres als carrers i amenaces, s'han sentit desprotegits –també per part del govern d'Espanya–. Han patit, han vist com força famílies s'han dividit i ara, com que no pensen com ells, els posen l'etiqueta d'anticatalans. Per què la gent que vulgui no es pot manifestar perquè resulta que els posen etiquetes de supremacistes?

Mentrestant, el president del Govern en funcions i candidat ja designat pel Rei diu que cal dialogar i normalitzar la situació a Catalunya. Normalitzar la situació d'una part dels catalans? La resta, com que és molt patida ia més no són catalans, ja que segueixin aguantant que per això estan. Hi ha una cosa que és clara, quan en un conflicte com el que s'està vivint a Catalunya –s'havia aplacat, però torna– només en guanya una part, la solució és molt dolenta. Queda un pòsit de ressentiment, que és molt difícil oblidar. Les dues parts han de cedir en alguna cosa, el que és perillós és quan sempre són els mateixos els que s'han d'empassar el marró. El que és preocupant del tema és que la portaveu del Govern digui el que ha dit i aquí no passi res. Algú demanarà responsabilitats? Què en diu el partit que va guanyar les eleccions, el PSC? Deia Luther King que “res al món és més perillós que la ignorància sincera i l'estupidesa conscienciosa”.