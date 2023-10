Rufián a Pedro Sánchez :“El nostre vot se sua partit a partit”

Sense data fixada per la presidenta del Congrés per a la sessió d?investidura del candidat Pedro Sánchez, les negociacions amb els diferents grups polítics continuen. Unes negociacions que no estan sent fàcils per les peticions tan altes -mercaderia?- que li exigeixen a canvi dels seus sís. El que al principi semblava que estava gairebé fet, resulta que el procés va més lent del que creien a Moncloa, cosa que planteja desassossec entre els dirigents socialistes. S'arribarà a un acord abans que s'acabi aquest mes? Sembla que no serà possible.

Pedro Sánchez @ep

Pedro Sánchez està mantenint les consegüents reunions amb els partits, com és preceptiu –excepte amb Vox-. L'entrevista amb Feijóo estava clar com s'acabaria: no li ha demanat els vots del seu partit, per raons òbvies. Les mantingudes amb el BNG, vist el panorama, també han augmentat les peticions, no volen ser menys que ERC i especialment que Junts. Així que li han transmès que encara no han decidit si el votaran. Pel camí, la vicepresidenta i líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz , se l'avança per l'esquerra per continuar tenint protagonisme i presentava aquest dimarts, a Barcelona, el document sobre l'amnistia. Un document que justifica que es dugui a terme aquest procés. Una argumentació que agrada a Puigdemont - membres de Junts eren a la presentació- i per contra ha molestat els republicans que van declinar fer-los de palmers.

Aquest dimecres, Pedro Sánchez, acompanyat del seu negociat i cuiner amb els partits catalans, Félix Bolaños , es reunien amb Gabriel Rufián per anar tancat els temes més “escabrosos”. Prèviament el candidat Sánchez havia trucat a Oriol Junqueras per parlar amb ell. Era l'escenificació que dialogava amb el cap d'ERC. Una conversa –no és l'única que ha mantingut amb ell– per afinar les propostes. La feina més dura estava destinada a Rufián, que li ha portat les peticions a canvi dels seus vots i li ha deixat clar que aquestes peticions són només per a la investidura, que no són un pacte de legislatura que vol el líder socialista per tenir estabilitat. Per això, la llista s'ampliarà.

Les propostes que duia a la butxaca Rufián són molt clares : amnistia, una “consulta” pactada, més finançament per a la sanitat. la fi del dèficit fiscal a Catalunya, és a dir, més diners. Però n'hi ha més que s'amaga i que s'aniran coneixent: el traspàs si o si de Rodalies i la no intromissió en els temes de “política exterior”, com és el cas del recent anunci del govern de Pere Aragonés de crear “un cos diplomàtic català”, quan aquest tema és competència del govern d'Espanya. Empassarà Sánchez amb la llista anomenada per alguns com la dolorosa? I més després de les declaracions als mitjans de Rufián en què afirmava que "ERC no està per la tasca d'un pacte global de legislatura": "El nostre vot se sua partit a partit" acabava fent un símil futbolista, tan aficionat ell al futbol i seguidor del RCD espanyol.

La reunió amb la portaveu de Junts, Mirian Nogueras , se celebra divendres que ve, Les peticions de l'enviada de Puigdemont aniran en la línia dels republicans, fins i tot una mica més lluny per marcar distància, i es preveu que sigui més dura de la mantinguda amb els republicans. Entra dins l'estratègia de Puigdemont, que per cert està esperant una trucada de Pedro Sánchez per poder demostrar el poder que li donen els seus vots. Li dirà Sánchez? Per lògica sembla que no, però la lògica en tot aquest procés l'han bandejat a terres llunyanes. No sé qui va dir que “tot és possible, tret que no ho sigui”. Al final alguns accepten que estem vivint en una societat on la mentida és la rutina, la traïció és una lògica i s'utilitza una bena que cobreix la hipocresia.

Com se sol dir, seguirem informant...