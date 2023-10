La ronda de consultes s'ha acabat: eleccions a la vista?

Reunió de Pedro Sánchez amb Miriam Nogueras @ep

Les dues darreres reunions de la ronda de consultes que tenia pendent el president del govern en funcions, Pedro Sánchez i candidat a seguir a la Moncloa ja s'han realitzat aquest divendres de matí de pont del Pilar: la penúltima amb EH Bildu i els seus representants, la diputada Mertxe Aizpurua i el senador Gorka Elejabarrieta . La trobada ha estat qualificada pels abertzales com un fet històric. Amb la mateixa durada d'una hora, els representants d'EH Bildu li han confirmat que li donaran suport. Això significa que Pedro Sánchez pot dormir tranquil perquè almenys ja en sap la postura.



L'última reunió ha estat amb la portaveu de Junts, Mirian Nogueras , que amb el seu característic gest facial d'estar permanentment emprenyada saludava no amb gaire alegria Pedro Sánchez i Sánchez Cerdán, secretari d'organització del PSOE, i una de les persones que està a la cuina de les negociacions. Hora i mitja van estar reunits sense que aquesta hagi servit per amarrar els set vots, que encara estan a l'aire de Brussel·les. Voldran que el president parli telefònicament amb Puigdemont ia més a més que se sàpiga? És un gest que espera el fugit. I al que no hi pot accedir el candidat.



Nogueras portava la lliçó apresa i no ha sortit del guió que li havia escrit el seu cap. Al final de la mateixa, en compareixença, sense preguntes, davant els mitjans de comunicació, la portaveu independentista- per cert, parlant només en català – comentava: “No som aquí ni per escoltar ni per fer el que s'ha fet en els darrers 4 anys, perquè tots sabem i s'ha constatat que no ha funcionat. Tampoc veníem aquí per escoltar les condicions del PSOE perquè Junts doni suport. De fet, hem vingut a fer tot al contrari”. I una vegada més ha tornat a exhibir hermetisme: “Serem curosos i seguirem la línia que marca el partit i la que seguim fa setmanes”.



Nogueras ha manifestat que s'està en un moment molt important, transcendental, tan transcendental que li va fer entrega, en castellà, del discurs de Puigdemont del 5 de setembre passat. És la litúrgia que escenifiquen com ningú. Mentrestant, el PSOE que va eludir comparèixer, per no complicar-se la vida davant les preguntes dels malvats periodistes, ha enviat una nota de premsa en què torna a recordar que el seu terreny de joc és el que marca la Constitució.



El colofó final de les reunions amb els grups ha estat agre per a Pedro Sánchez, almenys aparentment. Això suposa, com vinc apuntant, que Puigdemont té la paella pel mànec i vol aprofitar-se al màxim , amb una carta als Reis Mags amb què espera que es compleixin els seus desitjos -il·lusions?-. El pitjor d'aquesta comèdia és que amb el tracte especial que el candidat Sánchez està prestant a Junts ha incomodat els seus altres socis, als quals no ha aconseguit que li confirmin el suport encara el suport a la investidura. Aquests són PNB, ERC, BNG i una part de Sumar, la de Podem, que està plantant cara a Yolanda Díaz pel menyspreu del que està sent objecte i perquè Montero vol continuar sent ministra.



Amb aquest panorama, si més no aparentment, la situació es complica per aconseguir els vots necessaris. Així que no és estrany que l'encara presidenta del Congrés, Francina Armengol, no hagi fixat la data per començar la sessió d'investidura de Pedro Sánchez. No ho tenen fàcil els socialistes, estan ficats de ple en una cruïlla on l'única sortida, si volen ser honestos, és convocar eleccions . Deia Miguel d'Unamuno que “de vegades callar és mentir. Guanyaràs perquè tens prou força bruta. Però no convèixeràs. Per convèncer has de persuadir. I per persuadir, necessitaries el que et manca: Raó i Dret”.