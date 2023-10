La meva opinió sobre l'amnistia

Foto: Wikipedia

D'entrada ens hauríem de preguntar de quina amnistia parlem. Em refereixo als continguts de caràcter més polític. I m'hi centro per entendre que la llei recollirà la fonamentació jurídica que li doni cobertura constitucional.

1. La meva opinion contempla només consideracions personals perquè desconec els termes de la negociació i la redacció que planteja Pedro Sánchez. Però les condicions que proposo al Comitè Federal tenen l'objectiu d'aportar més credibilitat a la necessitat d'una amnistia. Sobretot quan els socialistes l'hem negat, com la seva constitucionalitat, fins fa poc.



L'amnistia no és tant una necessitat per assolir la convivència a Catalunya que ja està encaminada després de l'aprovació dels indults i d'altres mesures de reforma legislativa (sedició i malversació) que han permès recuperar la normalitat. L'amnistia es reprèn per necessitat pura de fer viable la investidura. És important explicar a la ciutadania la raó del nostre gir en aquest tema delicat. La veritat és que l'amnistia és el preu que cal pagar per aconseguir investir un Govern que segueixi promovent polítiques de progrés i tanqui el pas a la involució que proposen PP i VOX.

Però ens hem de preguntar, en el cas que no encertem amb la redacció de la llei, quin preu i durant quant de temps passaria factura al PSOE.

Com afectaria una amnistia, sense les condicions democràtiques degudes, a la convivència de la societat a la resta d'Espanya davant tanta crispació i polarització i davant l'absència de responsabilitat i consens en la vida política? Quines conseqüències portarà a la convivència ja difícil al Parlament ia la governabilitat d'Espanya? Quina empremta podria deixar al PSOE una amnistia mal construïda i una governabilitat endimoniada sotmesa al desgast que alimentin algunes de les forces que reclamen ara l'amnistia?

2. Una amnistia relacionada amb el procés independentista adquireix un sentit polític ple si s'explica que l'objectiu buscat és la reconciliació i la concòrdia. Però una mesura tan discutible i sotmesa a lectures partidistes exigeix gestos i cessions clares per tot arreu. Què cedeixen ells? A què es comprometen a canvi?



L'amnistia NO pot entendre's per la ciutadania com el perdó d'un Estat democràtic als que han declarat fins a la sacietat que ho tornaran a fer, que tornarien a promoure un procés unilateral saltant-se la Constitució. Depenem avui de Puigdemont que com a polític no s'ha guanyat el respecte perquè menysprea Espanya i la democràcia.

3. Arribat el supòsit d'un acord sobre l'amnistia amb Junts, ERC i altres grups, hauria de reflectir que totes les parts assumeixen un cost polític. Per això, defenso que la Llei reculli en el seu Preàmbul que aquell procés independentista va ser contrari a l'Estat de Dret, per la qual cosa a fi de garantir-ne la no repetició s'imposa el desistiment i la renúncia a la utilització de la via unilateral, a favor del diàleg , el mutu acord i sempre en el marc de la Constitució.

Em sembla un error estratègic que el PSOE no hagi assenyalat, públicament i des de l'inici de les converses, aquelles garanties que entenem bàsiques en un sistema democràtic per donar suport a una altra amnistia. Això hauria permès, en cas de fracassar la negociació de la investidura de Pedro Sánchez per aquest assumpte, acudir amb més coherència i més força al Pla B que respon a una repetició electoral al gener.

4. Però després dels nostres silencis -ens diuen que per discreció-, en contrast amb els actes i declaracions dels altres, especialment del PP i Puigdemont, acudiríem forçats a unes noves eleccions i amb pèrdua de credibilitat després del que va passar aquests mesos.

Considero que no hi ha hagut un Pla B després de la nostra derrota electoral el 23J. Un Pla B significava una estratègia del PSOE pensada per preparar la hipòtesi d‟una repetició de les eleccions. Es va renunciar a aquesta opció i ens hem bolcat al Pla A per treure la investidura. Encara a risc d'haver de pagar una perillosa factura electoral per una estratègia errònia i per l'absència de política de comunicació que expliqués les raons del nostre gir radical sobre l'amnistia. Si finalment se celebraran noves eleccions acudiríem en una posició de gran debilitat.

5. Parlem de la Consulta exprés a la militància que proposa Pedro Sánchez. El PSOE va fer un pas important al 39 Congrés enfortint els principis de participació, deliberació, informació, transparència i consulta. Avançar llavors la DEMOCRÀCIA INTERNA. Després es va produir una reculada al 40 Congrés. Sobre aquestes bases s'haurien de fer les consultes.

La Consulta a la militància socialista no s'ha de quedar en la ratificació de l'acord de programa amb SUMAR, l'aplicació del qual estaria molt condicionada pels partits que donin suport a la investidura. Ni a una Consulta ampliada a l'acceptació de negociar el suport, en abstracte, d'altres grups. En aquesta conjuntura, la Consulta –sobre un programa incomplet i acords desconeguts– es converteix en un tràmit exprés de mera adhesió i sense debat de fons.

6. Per això, proposo a la CEF, en compliment de l'art 50 dels Estatuts, 347 i 348 del Reglament Federal, que aprovi la celebració d'una altra CONSULTA a la militància sobre la Llei d'Amnistia que s'acordi -en concret- amb els independentistes, perquè l'amnistia és una decisió d'extraordinària transcendència política. Aquesta consulta, prèvia informació i debat, és una obligació de la nostra democràcia interna.

7. Proposo també, sobre la base de l'art 48 dels Estatuts, la convocatòria, en els propers sis mesos, d'una CONFERÈNCIA extraordinària centrada en l'actualització i la nova configuració de l'Estat Autonòmic, davant els problemes de cohesió, finançament, exercici de competències, coordinació, etc, que arrossega. Una Conferència sobre quatre eixos de debat: - autogovern al segle XXI, - governança de tall federal, - eficiència de la gestió descentralitzada i - cohesió i solidaritat interterritorial.