La immoralitat de l'amnistia i la gran moralitat de l'Església

Com si ja no hi hagués prou problemes amb l'inacabable pacte d'investidura de Pedro Sánchez , gairebé fet, gairebé, però sense signar per part dels de Junts - estan allargant l'agonia com un xiclet gastat-, la guerra del PP i Vox i les les manifestacions “espontànies”, ara entra en escena l'Església espanyola –els de sempre– per prendre part en el conflicte.



El primer a alçar la veu ha estat el bisbe d'Oriola-Alacant, José Ignacio Munilla, que en un acte de “caritat cristiana” carregava contra les negociacions del president en funcions, Pedro Sánchez, amb els independentistes. Segons ell, “està en joc els valors morals cristians i és profundament immoral que uns polítics amnistin els altres a canvi de rebre vots per continuar governant” Ho ha dit com el que té el deure d'adoctrinar des del púlpit del partidisme.



Però el degoteig ha seguit en la persona de l'arquebisbe de Valladolid i exsecretari general de la Conferència Episcopal, Luis Arguello, que utilitzant les xarxes socials escrivia: “L'amnistia podria ser valuosa si fos recíproca i els amnistiats renunciessin a un procés il·legal i unilateral, si fos fruit d'un acord amb majoria qualificada, si no emparés la violència contra les persones. Si no és així, amenaça la convivència a què diu servir”. Ho ha escrit i se n'ha anat a passejar per les vores del riu Pisuerga per continuar reflexionant.



Mentre el seu company, l'arquebisbe d'Oviedo, Jesús Sanz, escrivia: “L'amnistia no és una taca amb compte nou. Els qui van delinquir greument i violentament contra la convivència destruint un Estat de dret, determinen amb la seva moneda de canvi el futur d'un poble. Còmplices que venen el que és aliè per un plat de llenties per seguir al poder”, sentencia Sanz . Suposo que moltes llenties com que no menja….



Al sud d'Espanya el bisbe de Huelva, Santiago Gómez Sierra , ha criticat que els nacionalismes "posen en perill la convivència dels espanyols", ja que "neguen unilateralment la sobirania d'Espanya". Per a ell els nacionalismes "posen en perill la convivència dels espanyols.” A més, indica que "la Doctrina Social de l´Església reconeix un dret real i originari d´autodeterminació política en el cas d´una colonització o d´una invasió injusta, però no en el d´una secessió".

L'Arquebisbe emèrit de Madrid, Antonio María Rouco Varela @ep



A Madrid, el que va ser president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal arquebisbe emèrit de Madrid, Antonio María Rouco Varela , es manifestava en ser preguntat sobre l'amnistia, assegurant que "no és acceptable" des del punt de vista de la Doctrina Social de l'Església "la secessió unilateral". "És clar que la doctrina sobre la secessió unilateral és clara, no és acceptable des del punt de vista de la Doctrina Social de l´Església una secessió unilateral, aquest és el principi direm ètic, de moral social, que cal tenir en compte a l'hora de jutjar aquest assumpte", va dir. Rouco, gallec ell, estiuejant durant molts anys a Tortosa, representa una part de l'església rància.



De moment aquests cinc alts representants de l'església s'han pronunciat, per motiu propi, sobre el tema. N'hi haurà més? Segur. Mentre l'actual president del govern de l'Església a Espanya, i l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, està callat. Ni tan sols, de moment, ha desautoritzat els “opinadors”, almenys públicament ni en nota de premsa, i la cosa està calenteta, és evident.



Aquests cinc genets de l'apocalipsi –la part més conservadora de l'església– s'atreveixen a parlar que “estan en joc els valors morals”. Valors morals? Han de ser els mateixos que han aplicat als números casos d'abusos sexuals que s'han produït al llarg de molts anys per part de membres de l'Església, que han estat tapats per tots -coneixedors del tema-, fins i tot que algun dels afectats va destapar l'escàndol que ha soscavat els pilars de l'església, posant al descobert els grans valors morals que tant prediquen i que no apliquen. Tots han tapat els abusos sense importar-los el patiment de les víctimes al llarg de tots aquests anys. El problema ve ara pel tema econòmic: no volen pagar les víctimes. Amb el tema de l´amnistia, ja tenen material per desviar l´atenció a un altre punt.



L'església té una funció a complir, que la compleixi, però la política no és de la seva competència -“sabater a la teva sabata”- perquè encara hi ha imatges al famós noticiari “el Node” on membres il·lustres estaven sempre enganxats al dictador Franco i no protestaven pel que estava fent . Per a més seguidisme i complaença, passejaven sota pal·li el cabdill com el gran vencedor de la croada contra els “infidels”, els vermells.



I que consti, que com ja ho he manifestat força vegades no estic d'acord amb tot el que està fent Pedro Sánchez per ser investit president . Crec que unes noves eleccions seria el més honest, no és la primera vegada que ho escric, tampoc la darrera.