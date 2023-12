A la professió com a la vida mateixa, “el que estigui lliure de pecat que llenci la primera pedra”, va dir Jesús. Sants, el que es diu sants n'hi ha ben pocs en aquest món. Pecadors molts perquè és cosa de la condició humana.



Aquests dies, la professió periodística està revolucionada pel nomenament de Miguel Angel Oliver com a president de l ?agència EFE. Molts col·legues, també polítics –s'obliden aquests últims del que fan ells quan governen– estan que trinen i es manifesten en contra del nomenament, perquè havia estat Secretari d'Estat de Comunicació del 2018 al 2021 que va ser quan va cessar. El nomenament d'Oliver el qualifiquen com l'endollat de Pedro Sánchez perquè controli l'agència pública. Però és el nou president de l'agència estatal un comissari polític del president del govern?

El periodista Miguel Angel Oliver és un professional com la copa de pi. Va treballar durant anys a la cadena SER, on va desenvolupar la seva feina en diferents programes. Va deixar la cadena de la Gran Via madrilenya per incorporar-se a la TV, concretament a Cuatro, formant part dels informatius. Després va marxar quan va ser cridat per Iván Redondo per portar la comunicació del Govern. Amb la marxa de Redondo, Oliver va deixar el càrrec i es va reincorporar a Mediaset on havia demanat una excedència. La seva marxa, així com la seva incorporació a casa professional va ser amb total discreció, com sempre ha estat la seva trajectòria professional.



En la seva etapa a Moncloa, va realitzar molt bona feina –hi haurà qui opini el contrari-, és lògic. Sempre ha tingut en compte els mitjans de comunicació “petits” als quals va donar cabuda a tot l'episodi de la pandèmia de la Covid. Les rodes de premsa del govern es feien telemàticament i els mitjans petits perifèrics disposaven d'espai per preguntar. Al seu dia a dia tenia temps per atendre'ls, no hi havia cap problema per parlar amb ell. Si se'l trucava i no responia en el moment tornava la trucada. Encara més, mantenia reunions periòdiques per conèixer les seves necessitats i la possibilitat de poder solucionar les qüestions pendents de la millor manera possible. Sempre s'havia comportat com un professional, no com un comissari polític, tot i que és evident que el seu treball el portava a defensar el govern. No obstant, mai no va oblidar que era un periodista, cosa que molts obliden.

Quan Oliver va deixar la secretària d'Estat de Comunicació, el seu substitut va ser un polític, Francesc Vallés, que no en tenia ni idea -i segueix sense tenir-la- de la feina. És un polític, no un periodista, que exerceix de comissari polític de la informació governamental, algú que menysprea la professió i que només “protegeix” el grup de periodistes amics. De la resta de companys –mitjans de comunicació–, passa. No sap que és una institució que ha d'aplicar la transparència i la igualtat amb tothom, cosa que és evident que no té en compte.



Què ha fet Vallés aquests anys que porta al càrrec? Anul·lar les preguntes dels mitjans “petits”, no rebre'ls mai, i per descomptat passar-ne, sense adonar-se que tots junts sumen molts lectors, que a més tenen el dret que se'ls respecti. Però sap Vallés el que això significa? No, perquè la xuleria, el menyspreu i la manca de professionalitat són algunes de les qualitats que l'adornen. Potser per això, Pedro Sánchez ho continua mantenint al capdavant de la “incomunicació” governamental. S'oblida que les minories són molt importants i sinó que ho diguin al seu cap que, gràcies a les minories d'ERC , Junts i el vot de Coalició Canàries, entre d'altres, està governant, de moment. Així que una mica d'humilitat i professionalitat no vindria gens malament a Vallés. Ell que no ha après de la patacada que es va emportar quan va ser candidat a l'alcaldia de Reus, la seva ciutat, a les eleccions municipals del 2014, on el PSC va patir la derrota més gran de la seva història en una ciutat on ja havia governat. El que va declarar Vallés després del seu fracàs estrepitós va ser “no hem sabut connectar amb la gent” és evident que va ser així i segueix si saber connectar, ara amb els periodistes.

Francesc Vallés , que molt empàtic no és, ha anat retallant tant les intervencions dels periodistes a les rodes de premsa posteriors al Consell de Ministres que fins i tot periodistes de mitjans “amics” han denunciat la situació públicament. Passa el mateix amb els viatges del president a l'estranger on també ha limitat la presència de periodistes, dels mitjans que són crítics amb el govern. Tota una estratègia de comunicació que l'únic que fa és carregar-se la llibertat dels mitjans per informar lliurement, sense pressions. Una actitud que es contradiu amb les declaracions de Pedro Sánchez que parla de llibertats i transparència, cosa que és la teoria la pràctica de la qual és una altra de ben diferent.



El pla d'acció contra els mitjans és l'aposta d' Oscar López el cap de gabinet del president, personatge que al seu dia va ser secretari d'organització del PSOE , el pitjor de la història del partit.

No conec ni personal, ni telefònicament a Miguel Angel Oliver, ni per descomptat li dec res, però em sembla desproporcionat i injustificat que se li hagin tirat a sobre “companys” de professió. És una caça vergonyosa, quan hi ha “col·legues”- no tots- que formen part de la quota de partits en tertúlies televisives i radiofòniques. No són periodistes, sinó predicadors que els hi han posat per fer proselitisme polític, i no passa res. Hi ha periodistes que s'han dedicat a la política i que han tornat a la seva professió després i tampoc no passa res com és el cas de Pablo Montesino s diputat del PP, que quan es van carregar Pablo Casado va tenir l'honradesa de dimitir del seu càrrec de diputat i tornar a la professió on continua exercint, cosa que em sembla molt bé.



Els periodistes que han treballat i continuen treballant als partits polítics no necessàriament han de ser vetats per tornar als mitjans en què treballaven anteriorment, tenen dret a exercir la seva professió com qualsevol altre professional. Semblava que la caça de bruixes era cosa de temps del passat, però no, se segueix exercint amb una falta d'ètica total.



Li desitjo tota la sort del món a Miguel Angel Oliver, un professional que sap exercir la professió i encara que no ho tindrà fàcil, segur que la seva feina, com sempre ho farà amb una gran professionalitat.