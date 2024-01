Com ajudar els palestins

Foto: Europa Press

Totes les persones de bona voluntat sabem que el que passa ara mateix a Palestina és un genocidi i no una guerra. Després d'haver-los llançat de casa seva, on havien habitat durant segles, d'arrabassar-los les seves terres, de convertir-los en estranys sense cap mena de drets a la seva pròpia pàtria i d'assassinar-los a poc a poc, ara els sionistes han començat a aplicar la seva pròpia “solució final” per exterminar tots els palestins que encara sobreviuen a la Palestina històrica. Es tracta, en essència, del mateix tipus d'escalada criminal que van fer els nazis a la seva època.

Igual que aleshores, ara tampoc cap govern occidental està disposat a moure un dit a favor dels perseguits. Convé recordar que enmig de la II Guerra Mundial i sabent perfectament el que succeïa als camps d'extermini nazis, els polítics i la premsa de les nacions aliades no van fer públic el que passava fins al moment en què l'exèrcit soviètic va començar a alliberar aquests camps i ja no es va poder ignorar. Què hi ha de comú entre les víctimes i les d'avui? Noam Chomsky ho ha explicat amb absoluta claredat: no tenen cap poder. Per contra, tant amb l'Alemanya nazi com amb l'Israel sionista tractem amb entitats molt poderoses.

És això, la debilitat de Palestina i el poder d'Israel, cosa que explica la conducta dels governs occidentals en els moments actuals i al llarg dels 75 anys passats. Certament, hi ha algunes diferències, però totes depenen d'interessos polítics particulars. USA, en la seva condició de primera potència militar mundial, sap que Israel, atès que és una colònia occidental inserida en una àrea geogràfica aliena, és l'únic estat de tot l'Orient Pròxim que mai no podrà canviar de camp per més alteracions que pateixi la seva política interior; una cosa que no està assegurada a cap altre país de la zona, per més servil que sigui el seu govern present; així que obra en conseqüència. Els satèl·lits dels EUA estan més obligats que mai a secundar-los en aquests instants en què un món multipolar i no controlat per Occident, apunta a l'horitzó i pot acabar amb un escenari que ja dura cinc segles. Per això alguns, a la UE, ho fan amb menys dissimulació que altres. Així la Sra. Von der Layen ho fa, com a alemanya que és, amb l'entusiasme dels qui sempre han estat darrere de tots els genocidis del segle XX: al dels herers i al dels jueus com a autors, al dels armenis i al dels palestins com a còmplices. Altres, el nostre govern en funcions, simulen una simpatia pels palestins, segurament per l'amplitud del suport tradicional que té a Espanya, que és desmentida per l'enviament d'una fragata al seguici de la flota gringa a la Mediterrània oriental. En conjunt, la política de la UE queda retratada per la seva negativa constant a trencar l'acord d'associació amb Israel, malgrat les clàusules referides als drets humans que conté i que són contínuament burlades per l'estat sionista. Ara ja en pla absolutament ostentós.

Pel que fa als grans mitjans de comunicació, tots ells són dependents de les plutocràcies dominants a Occident, de manera que es limiten a amagar el que passa, excepte quan el nombre de nens assassinats és massa alt, ia publicitar les mentides fabricades pels experimentats departaments Goebbelsians d'Israel, USA i Gran Bretanya. De fet, alhora que segueixen usant grans paraules i nobles conceptes com democràcia, justícia, llibertat de premsa i resta del reguitzell, no han manifestat la més mínima protesta davant la prohibició de mobilitzacions pacífiques o la mera exhibició de banderes palestines, com ha succeït a Gran Bretanya, Alemanya, França i altres llocs.

I, no obstant, milions de persones insisteixen a expressar el seu suport a la causa palestina a tot Occident arrossegant totes aquestes dificultats. Això és una mostra palpable de dues coses. Primer, la fallida política i social que travessa la nostra part del planeta entre la seva classe dominant i la ciutadania que aquesta classe diu representar. Segon, que entre aquesta ciutadania encara perviuen els principis (aquells que embruten els grans mitjans de comunicació) que van sorgir enmig de grans lluites democràtiques i revolucionàries europees.

D'altra banda, la ciutadania i els governs d'això que s'anomena el Sud global han mostrat una conducta molt diferent, com ara la ruptura de relacions diplomàtiques amb Israel decidida per Bolívia. És veritat que aquesta part del món segueix sense tenir tant de poder com Occident (per això dèiem que la multipolaritat apunta, però encara no s'ha desenvolupat), però ja és notori que això que anomenen “comunitat internacional” no passa de ser la cinquantena d'estats satèl·lits dels Estats Units. La resta, malgrat estar molt desvertebrat de moment, agrupa la majoria de la humanitat i ja, a través dels BRICS i la seva propera ampliació, té més riquesa i produeix més béns que el G-7 i aquesta sedicent “comunitat”.

Tot això, la desintegració moral i el descrèdit d'un Occident que ja només pot recórrer a la mentida ia la força bruta (a Israel obertament ia la resta cada dia amb menys dissimulació) per mantenir-ne el domini; alhora que l'ascens del Sud global, principalment polític i econòmic, però ja també militar, són elements que influiran en el desenllaç del conflicte que va començar, ja fa un segle, amb la instal·lació de colons occidentals a Palestina i el desarrelament de la població original. Israel va obertament, amb menyspreu de tot el Dret Internacional i de la Carta de les Nacions Unides, a l'expulsió/assassinat de tots els palestins que queden a Gaza, com a primera fase d'una segona Nakba , mentre els governs occidentals sotmesos als EUA • són cooperadors necessaris en la tasca. Però el final no ha de ser necessàriament aquest. És perfectament possible continuar treballant pel naixement d'una Palestina, democràtica i laica, des del riu fins al mar (una de les consignes terroristes prohibides a Gran Bretanya).

La força principal per assolir aquest objectiu és la resistència palestina, que s'ha demostrat indomable davant de totes les dificultats i crims patits. Després els pobles del Pròxim Orient germans dels palestins. Però també nosaltres podem i hem de col·laborar. Nosaltres formem part d'aquesta ciutadania occidental que encara defensa els valors democràtics en la seva dimensió sencera i no de filtre. Tenim l´obligació d´enfrontar-nos a la deriva reaccionària i prohibicionista de les llibertats que emana de la UE i desenvolupen els governs occidentals. Hem de continuar manifestant-nos, però no ens podem quedar en això. Israel és una entitat totalment dependent del comerç (no només per a les armes i els combustibles fòssils) amb USA i la UE. Sense ell Israel no pot existir, com no va poder al seu dia la Sud-àfrica de l' apartheid , i està al nostre abast intervenir-hi. El boicot contra tots els productes que tinguen el codi internacional 729 (el d'Israel) ha de créixer. Però també s'ha de boicotejar totes les empreses espanyoles que tenen relacions amb Israel (a les xarxes ja estan relacionats els noms d'aquestes empreses). De la mateixa manera han de ser assenyalades les institucions públiques espanyoles (l'ajuntament de Barcelona n'és un exemple) que tenen llaços amb Israel, instant els responsables polítics a trencar immediatament i definitivament aquests llaços. Fent això ajudarem a fer que el genocidi en marxa no tingui èxit i donarem una oportunitat a la pau.

Per últim, una observació important. No confonguem mai sionisme i judaisme. És veritat que, per desgràcia, els sionistes són avui (mai ho van ser abans de la II Guerra Mundial) majoria entre els jueus, però ni tan sols a l'interior d'Israel són sionistes tots els jueus. La nostra mobilització ha d'aixecar-se contra el moviment sionista i Israel, la seva criatura monstruosa. Mai contra el judaisme i els jueus. Precisament per això defensem l'existència d'una Palestina, democràtica i laica per a tots els qui, hi portin mil·lennis o decennis els seus ancestres, hi vulguin conviure pacíficament i amb plenitud de drets civils i polítics per a tothom.