Un musulmà per a la Generalitat

No és gens difícil detectar en aquesta vella pell de toro la preocupació creixent per l'arribada de successives i ininterrompudes onades d'immigrants il·legals, fenomen que no ha trigat a il·luminar l'aparició d'una xenofòbia i fins i tot d'un racisme de nou encuny que oblida la història del nostre país, multicolor a la seva pròpia essència mestitza i conformat per successives immigracions i emigracions. Pujats alguns governs autonòmics o locals a la carena de l'onada, es queixen amargament dels problemes causats per l'arribada de tanta gent forana, a sobre de pobres, en un alt percentatge negres, si no musulmanes, i, segons la seva opinió, freqüentment conflictives .

L'última notícia ha estat la inclusió entre les condicions acordades per Junts amb el PSOE per transigir amb el tràmit parlamentari dels últims decrets llei del govern, de transferir la competència “integral” -terme el significat del qual està aixecant enormes discrepàncies- del control migratori a l'Administració autònoma, cal suposar que no per mitigar-ne les condicions, sinó tot al contrari. I, en fi, hi ha partits que, preocupats per la possible pèrdua de la “puresa” local, han convertit el cimbell de la lluita contra la immigració en una de les seves senyes d'identitat, des de Vox -que curiosament és l'únic que té un alt dirigent “de color”- al de l'alcaldessa de Ripoll, de qui es diu que competirà en els propers comicis autonòmics. Més encara, em produeix estupefacció constatar que hi van fins i tot els que semblen considerar-se neofranquistes, oblidant que durant el règim anterior hi va haver a les Corts orgàniques parlamentaris negres i musulmans, es van signar nombrosos acords de doble nacionalitat amb països hispanoamericans i es va promoure l'arribada d'estudiants àrabs, cosa que va permetre que molts s'establissin finalment a Espanya.

Tot això passa quan la població espanyola, que ha aconseguit un dels nivells més alts de longevitat del món, mostra una perillosa corba d'envelliment amb el paral·lel descens de la natalitat, dades que constaten els demògrafs com l'anunci d'un greu desequilibri que pot posar en perill la viabilitat del futur econòmic i social del país. Aquests experts adverteixen que aquesta situació només pot ser pal·liada o resolta precisament gràcies a l'arribada d'immigrants, la feina dels quals serà sens dubte la millor garantia que els nostres fills puguin, al seu dia, cobrar la pensió de jubilació.

Mentrestant, a països del nostre voltant immediat fa anys que la presència de persones d'origen estranger és normal i no només en oficis o llocs de treball modestos, sinó també en altes magistratures. La nova ministra de Cultura de França, que ja ho havia estat de Justícia, és de família algero-marroquina, l'alcaldessa de París gaditana i aquest mateix país ha tingut un primer ministre nascut a Barcelona, mentre que el seu anterior ministre d'Educació era de origen subsaharià. Què cal dir de la tan criticada Gran Bretanya, on tothom coneix –i accepta sense esquinçar-se les vestidures– l'origen hindú del seu premier i la procedència pakistanesa de l'alcalde de Londres que és, a més, un devot musulmà.

Com a modestíssim col·laborador en la tasca d'haver contribuït a enriquir la base social espanyola amb entranyables aportacions humanes d'altres pagaments, que han contribuït a donar valuosa variabilitat genètica, riquesa cultural i color al meu propi nucli familiar, somio no deixar aquest món sense haver-hi vist exemples anàlegs a la meva terra. No només escombrant carrers, acompanyant vellets o exercint oficis menors, sinó també en llocs d'alta responsabilitat. Potser un president del govern espanyol d'origen alsacià o cors per dir alguna cosa, un ministre de Cultura de procedència hispanoamericana, un alcalde de Barcelona o Madrid de família subsahariana i potser per què no? a Catalunya, que ja va ser pionera, ja que va tenir un president de la Generalitat cordovès (amb notable malestar de la senyora Ferrusola) un musulmà (m'agradaria que sahrauí) assegut a la mateixa butaca que van ocupar Macià, Pujol i Torra. Cosa que sens dubte ens alliberaria de la pertinaç adherència de nombroses i impertinents crostes històriques i ens vacunaria contra la intolerància. Sha Allah!