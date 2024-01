El respecte al dret ia la diversitat davant l'amenaça del rebrot d'un fasciitzant odi

Banderes d'Europa - EP

A la Constitució italiana (1948) després de successives reformes, perviu fins avui la seva Disposició Final XII, que prohibeix la “reconstitució” del Partit Feixista qualsevol que sigui la seva forma. La Constitució alemanya (Grundgesetz, 1949), a l'art.21, vincula els partits polítics al sosteniment de l'ordre democràtic liberal, precepte sobre el qual el TC Federal alemany va basar la dissolució (1951 i 1952) d'un subrogat del Partit Nazi i de una formació comunista de vocació totalitària (en aquelles dates encara vivia Stalin).



Als manuals de Dret Constitucional Comparat van ser freqüents, durant llargs anys, les referència a aquests exemples com a expressió de compromís amb una idea de democràcia oberta constitucionalitzada, lliçó durament apresa pel constitucionalisme de postguerra després de la devastació inquantificable de la II Guerra Mundial. A la doctrina alemanya l'elaboració dominant va ser la de Streitbare Demokratie, democràcia combativa que s'autodefensa davant de l'amenaça dels seus enemics. El cicle constitucional en què s'inscriu Espanya és, com és sabut, posterior: el de l'Europa del sud (Grècia, 1974; Portugal, 1976; Espanya, 1978) després del desmantellament de les dictadures respectives. El model espanyol no s'incardina en el de la democràcia militant: els professors hem explicat durant dècades que la Constitució espanyola no contempla clàusules expresses d'intangibilitat (articles irreformables) ni tampoc prescriu que els Partits polítics puguin propugnar objectius incompatibles amb ella, sempre que respectin els procediments per reformar-los i acceptin les regles de joc.

La veritat que la UE que coneixem s'ha construït a partir d'una voluntat d'Europa, conduent a una experiència d'integració supranacional regida pel dret, i només des de l'observança d'aquesta naturalesa es pot explicar el seu èxit en termes de pacificació d'un continent moltes vegades dessagnat per les seves guerres i d'estabilitat i convivència en societats plurals sota l'imperi de la Llei. I, tanmateix, el transcurs dels anys i l'agudització de tensions i conflictes deslligats pel vertigen de la globalització, la revolució tecnològica i l'acceleració climàtica, les societats obertes dels EEMM (Estats membres) de la UE coneixen esquinçaments en què despunta de nou la llarga ombra del feixisme.

Per descomptat que el seu format i presentació no replica el terror dels anys 30 del segle passat: la temptació fascisitzant no necessàriament compareix amb gomina als cabells, uniformes paramilitars, corretge, botes de xarol, salutació romà o pas de l'oca. Però el seu rebrot, amb caràcters adaptats alhora que vivim, avançat el segle XXI, és alarmant i no pot ser subestimat. Els discursos d'odi propenen més tard que tard a la violència que deriva en crims d'odi. El llenguatge faltó, vexatori, insultant, denigratori quan no derogatori contra tota discrepància traspua la nostàlgia bel·licosa d'una unanimitat hostil a tota diversitat, i per tant agressiva contra els qui l'encarnin. Una retòrica pretesament encesa d'exaltació nacional i patriotera transita sense fre cap a la ràbia flamígera contra els qui, demonitzats, gosen oposar una altra visió de la societat, oberta a les seves contradiccions i inclusiva de les diferències.



Succeeix, a més, que, inexorablement, amb el pas del temps, el feixisme regurgita en una seqüència dramàtica però acumulativa: de la ira jupiterina a la tribuna del Parlament a la seva irradiació en cascada episodis de violència de carrer, a la confrontació capil·laritzada a la vida quotidiana, a la impregnació de la violència verbal que fa temps que domina les xarxes socials al llenguatge de la premsa, les columnes, les tertúlies. La feixistització del discurs aclapara la dissolució del respecte que ens devem mútuament, del respecte que és la base de l'existència en dignitat. Amb la qual cosa la por a expressar, amb llibertat i seguretat personal, la discrepància i l'alarma davant aquesta degradació de les bases de la convivència -el que solíem anomenar “prerequisits” de la democràcia- s'imposa en cada cop més estrats i dimensions de la vida, la cultura i lestructura social.

Per aquestes escletxes no només es cola, sinó que alimenta, enforteix i viralitza el reencesat feixisme que una vegada i una altra torna als debats del Ple del Parlament Europeu (PE) i sobre l'impacte dels quals adverteixen les enquestes d'opinió i pronòstics electorals que anem coneixent a mesura que s'acosten les eleccions europees del juny del 2024, ja a la cantonada. Eleccions europees més decisives que mai de tot el que ens importa.



Perquè aquest perill acuita en una direcció radicalment negadora dels valors fundants de la construcció europea frontalment contrari al sentit de la història, no diguem ja a l'escala supranacional i global que requereix la resposta als reptes plantejats, tan imperiosos com inajornables: des del fet migratori globalitzat com mai a la descarbonització (Transició Verda i Justa) que ens permeti salvar el planeta del desastre i que la nostra descendència pugui continuar habitant-lo, i així fins a la preservació de la democràcia basada en la deliberació exercida des de la igual dignitat de totes les persones davant l'empenta de règims dictatorials (“autoritaris”, llegim que se'ls anomena diàriament) que combinen un nacionalisme rabiosament reaccionari i repressiu amb l'exaltació de la força militar contrària a la legalitat internacional, al dret humanitari i fins i tot al dret mateix de la Guerra (Convencions de Ginebra).



Les democràcies moren -repetim una vegada i una altra (recordeu-vos, Levitsky & Ziblatt) amb la negació de l'altre, la resistència a acceptar la derrota electoral i la viabilitat del Govern d'aquests altres (a alteritat en política). Però també declinen amb la normalització i fins i tot la banalització de l'amenaça -avui puixant- del totalitarisme feixista.



Tornant per on començàvem: la jurisprudència de la Cort di Cassazione italiana (equivalent al TS espanyol) dictamina que, per molt que assistim a la proliferació d'actes amb masses de camises negres, formacions en esquadra, estendards i banderes plenes de calaveres, esvàstiques , braços enlaire i crits ritualitzats glorificant la mort dels adversaris polítics, no procedeixen conseqüències jurídiques punitives mentre no ens trobem davant la temptativa expressa de “reconstitució del Partit Feixista”.



No és normalitzar o banalitzar la seva amenaça? No ho és pactar amb formacions que propugnen la censura, la dissolució de partits que els portin la contrària, empresonar els seus representants i “penjar pels peus” els seus responsables polítics?



Les lliçons de la història són, sobre això, terminants, ineludibles, urgents: eleccions europees, juny de 2024. Condescendre davant el risc que Grups d'extrema dreta, ultranacionalista i xenòfoba, sumin fins a poder conformar, amb el PPE, per primera vegada en la història del PE directament electiu (per sufragi universal de ciutadania europea), una UE derrapada en el pendent antieuropea, equivaldria, diguem-ho clar, no ja a normalitzar o banalitzar el rebrot del feixisme: seria llençar per la borda tot el que hem construït durant més de sis dècades perquè la UE sigui un espai globalment rellevant de llibertats, cohesió, inclusió i respecte a la seva diversitat, sota la garantia de la regla del dret.