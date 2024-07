Les dues conselleres que exigeixen al jutge Marchena que "s'aparti" de l'aplicació de l'amnistia

El jutge Manuel Marchena, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

Les conselleres d'Acció Exterior i d'Educació de la Generalitat, Meritxell Serret i Anna Simó (ERC), han sol·licitat la recusació de quatre magistrats del Tribunal Suprem (TS): el president de la Sala, Manuel Marchena i dels magistrats Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta i Antonio del Moral.

En un comunicat, els republicans han apuntat que, en el cas de Serret, també se sol·licita la recusació del magistrat Leopoldo Puente Segura.

A tots ells, totes dues els acusen de "manca d'imparcialitat a causa de les intervencions jurisdiccionals prèvies", i volen que Marchena, Lamela i els altres magistrats s'apartin de l'aplicació de la Llei d'Amnistia en els seus casos.

Els republicans han afegit que ara el TS ha suspès la deliberació sobre l'aplicació de l'Amnistia en les dues causes en espera de la resolució sobre la recusació.

Suspensió de la deliberació

La suspensió de la deliberació afecta Serret en el marc de la causa per l'1-O, quan era membre del Govern i exercia el càrrec de consellera d'Agricultura.

Simó, Simó està afectada per la causa contra la Mesa del Parlament de l'any 2017, liderada per l'expresidenta de la Cambra Carme Forcadell, i juntament amb la resta dels membres de l'òrgan: Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet.

La condemna en tots els casos és per un delicte de desobediència, i els republicans han expressat que “són conscients que hi ha una part de la judicatura que farà tot el possible per no aplicar la llei”.