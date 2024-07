Amnistiats 5 manifestants de les protestes d'octubre del 2019 a Barcelona

Audiència de Barcelona. (Foto: EuropaPress)

La Secció 22 de l'Audiència de Barcelona ha aplicat la llei d'amnistia a dos condemnats i tres processats per les manifestacions després de la sentència del procés independentista del 2019. El primer de les actuacions declara provat que el 15 d'octubre del 2019, cap a les 19.30 , els dos condemnats van participar en la concentració davant de la Delegació del Govern a Catalunya, on es van cremar contenidors i es van llançar pedres i ampolles de vidre.

Un d'ells va empènyer amb les mans diversos agents i, quan un dels policies va intentar aturar-lo, va intentar treure-li la defensa que portava "retorçant-li els dits amb la intenció de menyscabar la seva integritat corporal" i en va colpejar un altre a la cara.

En un altre moment, l'altre acusat --que anava amb la cara tapada-- va agafar una tanca de seguretat i la va llançar contra un agent, "impactant-lo a la cama dreta".

Per aquests fets, van ser condemnats a 9 mesos de presó i multa ia més de 2 anys de presó i multa, respectivament, com a autors de delictes de desordres públics i atemptat agents de l'autoritat.

Ara, l?Audiència de Barcelona absol lliurement tots dos dels delictes pels quals els van condemnar, en quedar emparats sota la llei d?amnistia, declara extingida la responsabilitat criminal i demana que s?eliminin els antecedents penals derivats d?aquesta condemna.

DISTURBIS A VIA LAIETANA

A la segona interlocutòria, els tres processats estaven acusats per fets del 26 d'octubre de 2019 als voltants de la Prefectura Superior de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona, on s'havia muntat o dispositiu policial per una manifestació no autoritzada contra el empresonament de diversos dirigents polítics.

La manifestació es va produir sense incidents fins a les 20.00, quan un gran nombre de persones, "mogudes per la intenció d'alterar la pau pública i impedir el desenvolupament normal de la convivència ciutadana", es van concentrar davant la Prefectura cridant proclames contra els agents i van tractar de trencar el cordó de seguretat llançant de tanques, pedres, ampolles de vidre, llaunes i globus de pintura, entre d'altres objectes.

Entre ells hi havia els tres acusats, que segons l'Audiència van llençar pedres i ampolles de vidre als agents, sense que consti que ferisessin cap dels agents, a excepció d'un que va causar lesions de caràcter lleu a un policia.

El tribunal ha acordat el sobreseïment de les actuacions respecte als delictes pels quals estaven acusats els tres processats, extingeix la responsabilitat penal i demana que s'eliminin els antecedents policials que van donar lloc a aquesta causa.