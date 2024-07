Una consellera de la Generalitat descarta un altre tripartit

Foto: Europa Press / ERC / PSC / Comuns / Canva Pro

La consellera d'Educació de la Generalitat en funcions, Anna Simó, ha considerat irrepetible el tripartit entre el PSC, Esquerra Republicana (ERC) i els Comuns i ha criticat el "silenci" dels socialistes catalans (PSC) davant la posició del PSOE a al voltant de la proposta de finançament singular per a Catalunya.

"No hi haurà mai més un Pasqual Maragall ni un PSC com el que hi va haver llavors, que quan feia falta li deia al PSOE 'fins aquí", ha dit aquest dimecres 17 de juliol en una entrevista concedida a TV3 .

Simó ha retret no haver "escoltat ningú del PSC que digui 'ni parlar-ne'' al PSOE, i creu que això no hauria passat al tripartit de l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall o amb el conseller d'Economia del moment.

Preguntada per si es torna a veure com a consellera d'Educació, si es produeix un pacte, ha respost que la seva intenció és, "una vegada acabi la legislatura, tancar la carpeta" d'Educació. "Ajudaré amb el que se'm demani, però tornaré a la meva feina. El meu compromís amb el president (Pere Aragonès) va ser per a aquesta legislatura", ha remarcat.

La responsable de l'educació catalana també ha descartat formar part de la futura executiva d'ERC.