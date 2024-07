Tolo Moya, demandat per "filtrar" àudios de les reunions pels cartells de Maragall

Per part seva, Moya ha assegurat que el seu cessament com a assessor dels republicans a la Diputació de Barcelona és "una mesura desesperada per silenciar" a qui ha demanat seguir la investigació interna sobre els cartells difamatoris contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu german, l'exlíder republicà a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, i la malaltia d'Alzheimer.

En un comunicat, Moya ha acusat ERC d'assenyalar-lo com a principal responsable dels cartells "sense aportar cap tipus de prova, malgrat saber que la mateixa investigació sí que apuntava amb proves cap a certes persones".

També ha criticat que el partit, a mesura que se n'ha conegut més sobre el cas, "no només ha canviat la versió dels fets sinó que també ha mentit sobre el coneixement i l'encobriment del cas de manera reiterada".

Moya ha afirmat que no accepta que se'l vulgui responsabilitzar: "No permetré que se m'acusi de res del que no sóc responsable", i ha afegit que treballarà amb el seu advocat per aclarir els fets per la via judicial.

Moya ha sostingut que accepta el seu cessament perquè no se sent identificat amb la manera de fer de l'actual direcció d'ERC, i ha afegit que aquestes maneres són "de gent que, des de la seva posició, es creu amb el poder d'actuar de manera deliberada" sense cap mena de moral contra els seus companys" de partit.

L'exdirector de comunicació dels republicans ha fet una crida als militants a "continuar denunciant aquestes males pràctiques i arribar fins al final de tot aquest assumpte".