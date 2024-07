Cinc partits catalans renoven el seu acord per no pactar amb Vox ni amb Aliança Catalana

Els representants dels cinc partits. Foto: Europa Press

El PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han revalidat el pacte signat a la legislatura anterior per donar continuïtat a l'establiment d'un "cordó sanitari contra les forces polítiques d'extrema dreta", en referència a Vox i Aliança Catalana (AC) , al Parlament.

Els representants dels grups signants han assegurat, després de l'acord, que amb aquest pacte volen "intentar aïllar aquestes formacions en tot allò que és possible i combatre els seus discursos i polítiques".

L'acord també dóna continuïtat al compromís subscrit per les mateixes formacions durant la campanya electoral.

Més enllà d'aquests, l'únic grup amb representació que no s'ha pronunciat en cap sentit és el PP... que la setmana passada va veure com saltaven pels aires els acords que tenia amb Vox a comunitats com la Regió de Múrcia i Castella i Lleó, entre d'altres.