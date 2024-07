Recorden als CDR que ningú els ha votat mentre protesten davant la seu d'ERC

Els 15 manifestants de CDR davant la seu d'ERC / Twitter CDR

PSC i ERC han intensificat les negociacions per a la investidura de Salvador Illa amb la incorporació de Marta Rovira a la taula presencial de les negociacions.

La líder republicana s'ha reunit amb la viceprimera secretària d'organització del PSC, Lluïsa Moret, per desencallar el model de finançament singular per a Catalunya com a línia vermella d'ERC.

La intenció dels republicans és tancar un preacord a finals de juliol, perquè considera que un pacte "in extremis" podria no ser bo per als catalans i així ho han fet públic fa uns dies.

ELS CDR PRESSIONEN A LA DIRECCIÓ I ELS MILITANTS D'ERC

15 de membres dels anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR), molts dels quals formen part del corrent intern republicà Colectiu 1-Octubre p artidària d'unes noves eleccions a Catalunya- han irromput aquest dijous a la seu d'ERC per a exigir que els republicans no arribin a un acord amb els socialistes catalans.

Els CDR han difós a les xarxes socials una imatge de la seva acció, juntament amb el missatge "Ara mateix, CDR bloqueja l'entrada de la seu d'ERC" mentre desplegaven una pancarta amb el lema "Independència" i una altra en què es llegia "El nostre vot no us legitimava per pactar amb el 155”, a més de cartells amb la inscripció “No + pactes amb el 155”, alguns dels quals els han enganxat a l'entrada de la seu. Un pacte amb el PSC és una traïció al país”.

RECORDEN A L'ANC I ELS CDR QUE NINGÚ ELS HA VOTAT

Cdr

En el mateix Tweet de reivindicació un twitter els ha recordat als CDR ia més a l'ANC " a vosaltres ningú us ha votat. Democràticament guanya Illa les eleccions" i els demana " deixar de fer coaccions totalitaris" afegint també que si persisteixen en aquesta actitud "o convertireu Catalunya a la nova regió nazi d'Europa".

El comentari en qüestió ha estat mantingut al tweet si que mentre s'escriu aquesta notícia ningú no li hagi replicat ni a favor ni en contra.

Seguirem informant...