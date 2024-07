Aragonès evoca el compromís polític de Candini i la seva amistat: "Et trobarem a faltar"

Pere Aragonès, e arxiu | Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha evocat la recentment traspassada Montserrat Candini (PDeCAT) pel seu compromís polític i la seva amistat: "Et trobarem a faltar".

En un missatge a X recollit per Europa Press, l'ha definit textualment com una dona de fermes conviccions compromesa amb Calella (on va ser alcaldessa durant anys) i amb Catalunya (va ser diputada del Parlament, a més de senadora).

"Gràcies per les converses compartides, la complicitat i l’amistat", ha afegit.