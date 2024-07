L'ANC demana que Junts, ERC i CUP consensuïn un programa com a "revulsiu" electoral

Una manifestació de l'ANC, en arxiu | ANC

L'ANC ha aprovat plantejar a Junts, ERC i la CUP que consensuïn un programa com a "revulsiu per recuperar la majoria electoral independentista" i ha proposat anomenar-lo Entesa per la República.

El ple del Secretariat Nacional, reunit aquest dissabte a Valls (Tarragona), ha proposat que aquest programa es basi en l'Agenda per la Independència que planteja l'ANC, informa l'entitat en un comunicat.

L'Agenda inclou mobilitzacions contra l'actual finançament de Catalunya, una ILP amb mesures per assegurar el futur de la llengua catalana, crear un sistema judicial català i projectar internacionalment la independència.

I l'objectiu principal de l'Agenda és que el Parlament presenti a les Corts una petició de reforma constitucional per exigir la independència: el seu rebuig faria que els diputats i senadors independentistes renunciessin a l'escó, i el president de la Generalitat "convocaria eleccions constituents al Parlament".

El ple d'aquest dissabte també ha servit per aprovar la creació d'una Comissió d'Estructures de País que treballi, en àmbits sectorials, sobre com proclamar la independència i sobre com "mantenir-la".