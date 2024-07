ERC avisa el PSC del que passarà si no pacten la "sobirania fiscal" per a Catalunya

Marta Rovira i Salvador Illa. (Foto: EuropaPress)

ERC ha avisat el PSC que s'aixecarà de la taula de negociació si no s'arriba a un "acord de sobirania fiscal" que permeti a Catalunya recaptar, gestionar i liquidar els impostos.

Així, s'han pronunciat en un article d'opinió que publica aquest dilluns 'La Vanguardia' i recollit per CatalunyaPress signat per l'equip negociador dels republicans: la secretària general adjunta, Marta Vilalta; el president del Consell Nacional d´ERC, Josep Maria Jové; el diputat al Parlament Juli Fernàndez; i el vicesecretari general de coordinació interna de la formació, Oriol López.

Els dirigents republicans demanen als socialistes "un pas de gegant" per pactar el finançament singular, i rebutgen el consorci tributari inclòs a l'Estatut, que qualifiquen d'operació de maquillatge perquè tot quedi igual.

NO RENUNCIEN A UN REFERÈNDUM

Alhora, han afegit que no acceptaran "promeses de finançament que no acaben de concretar-se", i exigeixen un canvi de model estructural perquè asseguren que no podran avalar un Govern que, textualment, renunciï a resoldre el dèficit fiscal que llasta el progrés social i econòmic de Catalunya.

Des d'ERC entenen que Catalunya va votar per un nou cicle polític a les eleccions del 12 de maig passat, cosa que asseguren que els obliga a mantenir-se a l'oposició, encara que reconeixen el "paper determinant" que juguen en l'actual aritmètica electoral.

Els negociadors republicans destaquen que en la legislatura passada es va posar fi a la "repressió" amb els indults i amb l'amnistia, i assenyalen que la següent etapa ha de ser la de la sobirania fiscal i la de la solució al conflicte polític entre Catalunya i el Espanya, i no renuncien a un referèndum.

EL PSOE, DISPOSAT A ACCEPTAR EL TERMINI D'ERC

Per part seva, el PSOE es mostra comprensiu amb ERC i està disposat a acceptar la seva exigència de tancar l'acord per investir el socialista Salvador Illa com a nou president del Generalitat abans que finalitzi aquest mes de juliol i així donar marge als seus dirigents per explicar-ho entre les bases.

Les últimes setmanes des del PSOE i el Govern han demanat paciència i respecte als terminis i solen posar l'exemple d'Euskadi, on PNB i PSE-EE van acordar reeditar el Govern de coalició gairebé tres mesos després de les eleccions del 21 d'abril . A Catalunya, el termini límit per evitar una nova convocatòria electoral acaba el 25 d'agost, però sembla que les dues parts són partidàries de no esgotar-se fins al final.