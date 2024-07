Reunió Puigdemont - Trias a Bèlgica: l'exalcalde, "a disposició" del líder de Junts

La foto de família després de la reunió. Foto: X (@xaviertrias)

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, deixarà l'acta de regidor al ple del govern municipal el pròxim divendres 26 de juliol, segons ha explicat ell mateix en una publicació al seu perfil d'X.

Més enllà de la data concreta d?un anunci que l?exalcalde ja va fer temps enrere, el líder de Trias per Barcelona ha afirmat que comença la setmana que deixarà de ser regidor de l?Ajuntament visitant l?expresident de la Generalitat i candidat de Junts a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont , a Waterloo (Bèlgica) amb tres figures de la seva màxima confiança, els regidors a l'ajuntament barceloní Jordi Martí, Neus Munté i Joan Rodríguez.

Ha precisat que la trobada es produeix per posar-se a la disposició de Puigdemont "en la nova etapa que obre el grup i tot el país amb el seu retorn".

Una bona relació

Com passa en totes les formacions polítiques (i fins i tot en qualsevol mena d'associació), a Junts també hi ha hagut i hi ha bàndols, però no és cap secret que Trias i Puigdemont mantenen, des de fa temps, una bona relació.

De fet, la de l'exalcalde de Barcelona va ser una de les veus autoritzades i respectades que ha defensat que Puigdemont és la persona que hauria de presidir Junts (actualment el càrrec és de Laura Borràs). Així es va manifestar la primavera passada en una entrevista concedida a TV3.

Tot i això, Trias va voler remarcar una vegada i una altra que la seva postura no vol anar, de cap manera, contra Borràs, sinó que és "a favor de Puigdemont".

A l'expresidenta del Parlament (suspesa pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes) li quedaria aproximadament la meitat del mandat al capdavant del partit i, si es volgués accionar el mecanisme del relleu, s'hauria de convocar un congrés extraordinari, que permetria renovar la direcció.

Això, com a la majoria de les formacions, és una decisió que hauria de prendre l'executiva nacional, mitjançant la seva presidència i d'acord amb la secretaria general, encara que també ho poden forçar un 10% dels afiliats al corrent de pagament.

En aquest cas, el partit està obligat a convocar-lo els 30 dies següents a la sol·licitud. Tot i això, en aquest moment no hi ha cap petició sobre això i la previsió és que el congrés se celebri l'any 2026.