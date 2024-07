Sánchez i Aragonès es reuniran aquest dimecres a Barcelona

Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Foto: EuropaPress

El president del Govern central, Pedro Sánchez , ha decidit intervenir per facilitar un acord entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), i per això es reunirà aquest dimecres amb el president de la Generalitat en funcions , Pere Aragonès, segons fonts de la Moncloa.

Tot sembla indicar que servirà com a impuls per acabar de tancar la investidura de Salvador Illa com a nou president, malgrat que l'Executiu afirma que es mantenen al marge de les negociacions, atorgant plena autonomia al PSC.

El termini límit per a la investidura és el 25 d'agost, però la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha llançat un ultimàtum per tancar un preacord abans d'agost. Si no, va advertir que s'aixecaria de la taula de negociacions.

Els republicans han demanat avenços significatius en els compromisos d'investidura i un “pas endavant clar” cap a un finançament similar a la quota basca. Tot i que el Govern va començar a materialitzar alguns d'aquests compromisos, continua rebutjant el concert econòmic, optant per un finançament singular dins del marc de l'Estatut, alineant-se així amb el PSC.

El tema de la condonació parcial del deute català, que implicaria uns 15.000 milions d'euros, continua sense resoldre's. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar que abans de finalitzar el juliol s'abordarà aquesta qüestió, que es podria estendre a totes les comunitats autònomes interessades, començant per Catalunya.

ERC manté una llista dexigències al Govern que inclouen el traspàs de l'ingrés mínim vital i recursos compromesos en investigació. Tot i les pressions, l'Executiu manté el seu optimisme i confia evitar una repetició electoral a Catalunya. Pedro Sánchez ha transmès a la direcció socialista que, tot i que l'acord per a la investidura no està tancat, s'estan aconseguint avenços significatius.

Els socialistes adverteixen que una repetició electoral a Catalunya podria perjudicar principalment ERC. Tot i això, mantenen certa cautela, conscients que qualsevol acord depèn del vistiplau de les bases republicanes.

El que és clar és que en aquest tauler d'escacs que s'ha convertit la política, hi ha molts moviments que encara s'han de fer per finalitzar la partida.