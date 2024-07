Reunió d'urgència: crítics d'ERC convoquen una assemblea per a aquest dijous

El Col·lectiu Primer d'Octubre, que aglutina crítics d' ERC, ha convocat aquest dijous una assemblea presencial al centre de Barcelona després de la crisi provocada després de la crisi generada pels cartells difamatoris contra l'exlíder del partit a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, l?expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, i la malaltia d?Alzheimer.

Han explicat que l'assemblea tindrà lloc a Rambla Santa Mònica 10 a partir de les 18.00 hores i que l'objectiu de la trobada és explicar què són i què volen.

Segons ells, la direcció del partit els ha negat poder celebrar l'assemblea a la seu de la formació: "I alhora veiem com a altres militants de base se'ls permet fer servir la seu del partit per fer rodes de premsa per renunciar a la seva càrrec institucional (Sabrià) oa la seva militància (Maragall)", afegeixen.

"No tots els militants som iguals per a aquesta direcció desnortada", lamenten els crítics d'ERC, que s'erigeixen en els únics que reclamen una renovació total de la direcció.

Segons la seva opinió, el que ha passat amb els cartells representa una manera de fer política allunyada dels valors d'ERC i són "el símptoma d'una gestió inacceptable" d'un partit.

"Pretendre tapar maldestrement una qüestió com aquesta és la més petita de les responsabilitats.

"El que resulta greu és mantenir una estructura comunicativa a B i justificar-ho dient que 'ho fan tots els partits", retreuen.

Baixa d'Ernest Maragall

Cal recordar que aquest mateix dilluns Ernest Maragall es va donar de baixa del partit després de la polèmica pels cartells difamatoris contra ell i l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i la malaltia d' Alzheimer .

"Des d'avui deixo de pertànyer a l'organització, però continuo identificat amb la perspectiva d'una ERC en un procés explícit de renovació", va explicar en roda de premsa.

"Arribo a la conclusió que no puc estar callat davant de tot això, i encara menys podria acceptar que algú confongués silenci amb conformitat o amb complicitat", ha assenyalat.

En la seva opinió, no pot seguir amb una aparença de normalitat o que s'especuli sobre la seva actitud o valoració sobre els fets. "Com que no puc deixar això a l'aire, fins aquí hem arribat", ha apuntat.