El Consell Metropolità de l'AMB homenatja Xavier Trias

Xavier Trias i Antonio Balmón se saluden. Foto: AMB

El ple del Consell Metropolità de l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s'ha acomiadat de Xavier Trias , que es retira de la política activa. Trias, com a alcalde de Barcelona, va ser el primer president de l'AMB des de la seva creació el 2011, per llei del Parlament de Catalunya.

Durant el comiat, Trias ha dit que “una de les coses més importants que he fet a la meva carrera ha estat participar en la creació de l'AMB. Aquest somni original de Pasqual Maragall, que es va perdre de forma equivocada, s'ha convertit en una realitat sòlida després de molta feina i d'haver entès, entre tots, que calia deixar enrere certs desacords”.

Trias ha afegit que "l'AMB que coneixem no hauria estat possible sense la generositat de tots, però especialment del Partit Socialista i d'Antonio Balmón". "Sabíem que, sobre molts temes, tindríem opinions diferents, però vam decidir emprendre aquest camí conjuntament, no sols, sinó comptant amb la col·laboració de la majoria de grups polítics, cadascun amb la seva visió".

Durant el seu discurs, Trias ha recordat diferents figures polítiques que han tingut un paper important a l'AMB, com Isidre Sierra, Joan Ignasi Puigdollers, Antoni Vives, Joaquim Forn, Núria Marin, Luis Tejedor, Jordi Portabella, Alberto Fernández Díaz o Imma Mayol.

Trias va finalitzar el seu discurs amb un consell: “Compte amb les dinàmiques destructives. Consolidem primer l'àrea metropolitana, abans de fer invents que puguin, com en el passat, aturar com hem aconseguit de bo”.

Per la seva banda, Balmón ha recollit els elogis, afegint que “dues grans forces polítiques comencem, el 2007, a crear la futura AMB, amb grans idees i amb la voluntat de crear un acord; una pràctica que, darrerament, sembla no estar de moda. Vam fer aprovar la llei de l'AMB el 2011, a l'últim ple del Parlament abans d'una convocatòria d'eleccions, cosa que va suposar guanyar un futur”.

Sobre Trias, ha volgut destacar “la paraula, que significa projecte i compromís, i que ens ha permès dialogar per arribar a un bé comú com l'AMB, evitant sempre el partidisme i l'odi, per construir una administració que treballa per als ajuntaments i per als ciutadans”.

De la mateixa manera, ha posat sobre la taula que a la constitució de l'AMB va proposar que Trias fos president i va destacar el suport institucional i econòmic que va donar a la seva consolidació com a alcalde de Barcelona.

L'alcalde de Cornellà de Llobregat ha conclòs que "em sento honrat, després de tots aquests anys de trajectòria, d'haver guanyat un amic".