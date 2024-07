Aragonès i Sánchez es reuneixen a la Generalitat: una trobada amb molt de rerefons

Foto: EuropaPress

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès , ha rebut aquest dimecres el president del Govern, Pedro Sánchez , a l'entrada del Palau de la Generalitat, on mantindran una reunió i posteriorment signaran el conveni de traspàs de la gestió de l' Ingrés Mínim Vital (IMV) a Catalunya .

Un centenar de curiosos, entre els quals hi ha turistes, ha presenciat amb absoluta normalitat l'arribada de Sánchez, que ha tingut lloc a les 12 hores, com estava previst, seguit de la ministra Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz , i del ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.

La trobada es produeix la setmana clau per desencallar les negociacions entre socialistes i ERC per a una possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, que s'hauria d'amarrar en els pròxims dies --abans que s'acabi el mes de juliol-- segons les condicions exposades pels republicans.

La trobada ha transcorregut "en un clima cordial i de normalitat institucional" i durant aquesta s'ha fet "un repàs de la relació entre els dos governs després de la firma de diversos acords aquesta última setmana que concreten i calendaritzen diferents transferències i acords pendents", entre ells el servei de Rodalies, les beques i els ajuts a l'estudi o les iniciatives de recerca i desenvolupament, segons la Moncloa.

Apunten a més que els dos presidents han analitzat el desenvolupament d'aquests acords i s'han compromès a treballar per culminar-ne el compliment "en benefici de la ciutadania de Catalunya".

La visita de Sánchez a Catalunya es produeix després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, advertís els socialistes que s'aixecarà de la taula de negociació si no hi ha un preacord abans que finalitzi el mes de juliol.

La clau del pacte passa pel finançament autonòmic i ERC continua exigint sobirania fiscal per recaptar i gestionar els impostos que es paguen a la comunitat. A més, han rebutjat la creació d'un consorci fiscal format per la Generalitat i l'Estat, una opció que van posar damunt la taula els socialistes.

El Govern ha rebutjat l'exigència dels independentistes, que suposaria una sortida de Catalunya del règim comú per transitar cap a un sistema de concert econòmic com el que tenen Euskadi i Catalunya . Tot i això a Moncloa ia Ferraz han assenyalat els últims dies que la posició d'ERC és de màxims, assenyalaven que seguien negociant i han mostrat confiança a arribar a un acord.

Aquesta és la primera vegada que Sánchez i Aragonés es reuneixen després de les eleccions autonòmiques del 12M que va guanyar el PSC i van fer caure ERC fins a la tercera posició i després de l?entrada en vigor de la Llei d?Amnistia.

L'última vegada que Sánchez es va desplaçar fins al Palau de la Generalitat per reunir-se amb Aragonès va ser a finals de desembre del 2023 , després d'aconseguir la investidura com a president del Govern.

Signatura del traspàs de l'IMV

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz , i el conseller de Drets Socials de la Generalitat en funcions, Carles Campuzano , han signat aquest dimecres el traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a Catalunya.

El traspàs de l'IMV a Catalunya era una de les qüestions pendents de compliment de l'acord que va servir per investir Sánchez i té lloc a la setmana clau per desencallar les negociacions entre socialistes i ERC per a una possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa.

Ho ha dit en roda de premsa des del Palau de la Generalitat després de signar amb el conseller de Drets Socials de la Generalitat en funcions, Carles Campuzano, el traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a Catalunya.

Segons Saiz, és important diferenciar aquests acords del diàleg que mantenen les formacions catalanes sobre la investidura: “Qui hagi de governar a Catalunya serà decidit pels catalans. Les urnes van manifestar la seva opinió a través de la democràcia”.

Després d'explicar que han treballat amb lleialtat i normalitat amb la Generalitat, ha afegit que el Govern sempre estarà per protegir la pluralitat, el respecte a la diversitat en àmbits com la llengua i la cultura, i per fer avançar en drets i la protecció social de la ciutadania.

"El diàleg és constant", ha ressaltat la ministra, que també ha recordat que dilluns es van materialitzar altres acords en el marc de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (Cmaef).