L'independentisme tria el lema per a la Diada del 2024: 'Tornem als carrers'

La Diada de l'11 de setembre del 2023. Foto: Europa Press

La mobilització independentista del pròxim 11 de Setembre per la Diada de Catalunya serà descentralitzada a les ciutats de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa, sota el lema consensuat de Tornem als carrers.

Segons fonts properes a l'organització de la Diada, el recorregut de la manifestació a la capital començarà a l' estació de França i acabarà a Arc de Triomf i, a més de les manifestacions en aquestes cinc ciutats, es preveuen accions a altres punts del territori, per tal que la mobilització tingui un caràcter transversal.

La Festa per la Llibertat que organitza Òmnium Cultural tindrà lloc anualment a l'Arc de Triomf de Barcelona, on culminarà la manifestació.

El lema Tornem als carrers, que s'utilitzarà tant per a la convocatòria de la mobilització com la capçalera de les manifestacions, ha estat consensuat per les entitats organitzadores de l' ANC, Òmnium, AMI, Consell de la República, Intersindical i CIEMEN.

D'aquesta manera, l'eslògan Fem més curt el camí. Independència de la nova samarreta de la Diada 2024 que va presentar recentment el cantautor i president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, se circumscriurà exclusivament a l'ANC i serà un subeslògan present a l'única samarreta que es comercialitzarà per la Diada.

L'independentisme, en hores baixes

Això arriba dies després que el CEO publiqués, la setmana passada, que un 53% dels catalans estan en contra d'una hipotètica independència de Catalunya i un 40% es mostren favorables, mentre que el 7% restant no sap o no vol contestar.

Pel que fa a l'últim baròmetre, ha incrementat en dos punts les persones contràries a la independència (del 51 al 53%), i han baixat també dos punts els partidaris d'independitzar-se (del 42 al 40%), i tots dos percentatges són el més alt i més baix des del 2015, quan va començar la sèrie històrica d'aquesta pregunta.

El suport a la independència és majoritari entre els votants de Junts (91%), d'ERC (80%) i de la CUP (75%) i menys entre els d'Aliança Catalana (56%), mentre que els votants del PP són els més contraris a la independència (96%), seguits dels de Vox (90%), PSC (80%) i Comuns (62%).