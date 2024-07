Jordi Turull: "Des de Junts no pactem amb el PSOE per apuntalar la governabilitat d'Espanya"

El secretari general de Junts, Jordi Turull, afirma que Junts només defensa els interessos de Catalunya, i ha assegurat que, com a primera força de l?independentisme, en les seves paraules, exerciran aquest lideratge.

"Des de Junts no pactem amb el PSOE per apuntalar la governabilitat d'Espanya, sinó pensant en els interessos de Catalunya i la seva gent", argumenta Turull en un article publicat aquest dijous, un dia després de la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès , i el president del Govern, Pedro Sánchez .

JUNTS VA NÉIXER PER FER-LO DAVANT DE LA GUERRA BRUTA CONTRA L'INDEPENDENTISME

Després de recordar que "el moment fundacional de Junts per Catalunya va ser un revulsiu per tornar a unir forces", Turull es refereix a la guerra bruta, les intoxicacions mediàtiques, el lawfare i les clavegueres de l'Estat, textualment, que ha patit el partit.

"Des de la seva fundació, Junts ha desmentit els seus il·lusos enterradors i hem anat guanyant força, influència i centralitat política", ha dit.

JUNTS TOMBA ELS OBJECTIUS D'ESTABILITAT AL CONGRÉS PEL DÈFICIT D'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DEL 2023 A CATALUNYA

El passat 23 de juliol del 2024 Junts va tombar els objectius d'estabilitat al Congrés , que frenen en sec la tramitació dels Pressupostos Generals per al 2025 i amenaça de tombar-lo si pacta la investidura de Salvador Illa amb ERC.

krles "Una Generalitat presidida pel mateix partit que incompleix amb Catalunya i engreixa la Comunitat de Madrid aplanaria el camí del desastre", va ser l'advertiment explicitat per Puigdemont a les seves xarxes socials.

Amb la geometria variable el PSOE va tirar endavant la reforma del Poder Judicial amb el PP, després de cinc anys de bloqueig polític. I va aconseguir el suport de tots els seus socis per aprovar l'últim decret anticrisi, a un preu elevat, després de cedir davant de Junts l'eliminació de l'article 43 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal que el Govern acabava d'incorporar per mandat europeu.

Però Carles Puigdemont vol tornar a presidir la Generalitat i no li interessa cap pacte del PSC amb ERC. El PP també va accentuar la solitud del Govern al tombar la proposta de reforma de la llei d'estrangeria per tallar l'emergència migratòria que viu Canàries.

Moncloa acumula mitja dotzena de derrotes severes al Congrés dels Diputats: el dèficit, la llei d'estrangeria , la primera votació sobre l'amnistia, la llei del sòl i la llei per prohibir la prostitució. I Podem va tombar el primer decret del subsidi de desocupació .



El líder de Junts ha demostrat que farà tot el que calgui per tenir un futur polític al capdavant de la Generalitat. evitant la investidura del socialista Salvador Illa i repetir eleccions a Catalunya a l'octubre.

El portaveu econòmic de Junts, Josep Maria Cruset, va intentar deslligar la seva garrotada al Govern de les negociacions entre el PSC i ERC a Catalunya encara que no és creïble. "En absolut", va contestar la pregunta dels periodistes sobre si havia influït en la decisió la reunió de Pedro Sánchez a Barcelona. Cruset va justificar la seva decisió en la deficient execució de les inversions pressupostàries previstes per al 2023, així com en anys anteriors.

Carles Puigdemont vol ser President de la Generalitat tant sí com no/ Foto: Arxiu

"A Catalunya s'ha executat només un 45% de la despesa pressupostària. És el percentatge d'execució més baix de tot l'Estat sent la tercera comunitat que més recursos aporta a l'Estat ", ha assenyalat en una declaració urgent al pati del Congrés, mentre a dins se celebrava el debat sobre els objectius de dèficit per al proper any, que en realitat Junts ja va aprovar fa uns mesos, encara que el Govern es va veure obligat a tornar-los a presentar pel veto del PP al Senat.

"No. El que hem fet el que hem dit des de l'inici de legislatura és que no es pot comptar amb els vots de Junts a canvi de res", ha asseverat el diputat de Junts, que ha reclamat al Govern que "corregeixi el dèficit" a l'execució pressupostària amb Catalunya si vol comptar amb els vots per aprovar els comptes del proper exercici. "Si fa el mateix, tindrà el mateix resultat", va avisar.