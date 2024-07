Un jutjat de Solsona aplica l'amnistia als 4 CDR de Vic que van intentar boicotejar la Volta Ciclista

La Vuelta Ciclista era l'objectiu de l'acció d'aquests independentistes/ Foto: Arhivo EP

El jutjat de Solsona els ha amnistia i els ha aixecat totes les mesures cautelars després de ser acusat d'haver construït un giny consistent en un tub de PVC connectat a dos bidons de 400 litres d'una substància lliscant oliosa, que desaiguava a l'entrada d'un túnel situat a la C55, Km 72, al terme de Santa Susanna de Riner ; lloc per on tenia previst passar la Vuelta.



Segons les acusacions, la idea era interrompre l'esdeveniment i fer una reivindicació independentista. I per això l' Audiència Nacional va posar la lupa l'intent de boicot a la Volta Ciclista a Espanya 2023. El magistrat Joaquín Gadea va obrir una causa per investigar la vinculació entre els CDR ( Comitès de Defensa de la República ) i el sabotatge frustrat del 28 de agost, quan quatre persones preparaven presumptament un dispositiu per vessar centenars de litres d'una substància relliscosa a l'entrada d'un túnel de la C55.

Un "enginy simple però efectiu". Amb aquestes paraules es va definir el mecanisme preparat pels 4 CDR detinguts per agents de la Policia Nacional per boicotejar La Vuelta al seu pas per la zona del Solsonès.

En concret, es va descobrir que havien amagat en una zona boscosa dos bidons al costat d'una electrovàlvula i un temporitzador que presumptament activarien a distància vessant uns 400 litres de líquid, similar a l'oli de motor, sobre la carretera al pas del pilot ciclista durant l'etapa del dilluns 28 d'agost entre les localitats de Suria i Arinsal.

Van utilitzar una substància similar a l'oli/ Foto: Arxiu EP

Els agents van sorprendre els detinguts en una zona boscosa quan preparaven aquest artifici format per dos bidons, amb una capacitat de 200 litres cadascun, així com un dispositiu d'activació amb una electrovàlvula i un temporitzador. El mecanisme estava amagat entre la vegetació, inclosa la mànega que abocaria el líquid i que s'estenia fins a l'esmentada carretera, dificultant-ne la detecció. El líquid localitzat, similar a l'oli de motor, està pendent d'anàlisi per part d'especialistes de Policia Científica per determinar-ne la composició final.

La intenció era activar-lo al pas dels corredors a distància, per la qual cosa el líquid vessat dificultaria el desenvolupament de l'etapa a més de causar un risc per als ciclistes , segons fonts policials, que destaquen la fabricació casolana de l'artefacte . A més, els agents van constatar que els quatre detinguts adoptaven nombroses mesures de seguretat per evitar-ne la detecció. Quan van ser arrestats no portaven telèfon mòbil i havien utilitzat senders secundaris, de complexa transitabilitat, per arribar fins al punt on havien instal·lat el mecanisme.

Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Solsona (Lleida) els va deixar en llibertat amb càrrecs acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, desordres públics, contra la seguretat viària i contra el medi ambient. A més, els va imposar una ordre d'allunyament de 500 metres respecte a les etapes de la Vuelta.