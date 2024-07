La 'pista' d'Alegria que deixa entreveure què passarà amb Illa

Foto: EuropaPress, CanvaPro

La portaveu de Govern i ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría , s'ha mostrat " optimista " davant d'una possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa , i ha demanat "temps" per seguir negociant amb ERC.

D'aquesta manera s'ha pronunciat la portaveu de l'Executiu en una entrevista a RTVE. En ella, ha sostingut que és "optimista" perquè es compleixi allò que "els catalans van demanar el 12 de maig passat, una nova etapa". "Temps al temps", ha dit demanant paciència pel que fa a les negociacions amb Esquerra.

Alhora, ha carregat contra el PP, una formació que "es diu partit d'Estat" però que no recolza aquelles mesures, com el sostre de despesa, que segons el parer de la dirigent socialista afavoreixen les comunitats autònomes en què, ha recalcat, governen els populars. "Aquest no és un vot en contra d'aquest Govern, és un vot en contra de les comunitats autònomes perquè tindran més restriccions per invertir en temes fonamentals", ha sentenciat.

En aquest sentit, ha recalcat que les comunitats autònomes governades pel PP "es van abstenir" al Consell de Política Fiscal i Financera pel que fa a la votació del sostre de despesa, per la qual cosa no entén el vot "negatiu i insolidari" dels 'populars' tant als objectius d'estabilitat com a la Reforma de la Llei d'Estrangeria aquest dimarts al Congrés.

"Tant de bo" HAVER TINGUT "SUPORT" DE JUNTS

Alegria també ha admès aquest dijous que l'Executiu presidit per Pedro Sánchez és un "Govern en minoria parlamentària" i ha dit que "tant de bo" haguessin "obtingut un altre suport" per part de Junts per tirar endavant aquestes dues votacions transcendentals per al Govern.

"El que és una realitat és que som un Govern amb minoria parlamentària i per tant cada llei que es porta al Congrés cal treballar-la i negociar-la", ha explicat Alegria abans de subratllar que "cada llei l'hem de dialogar i aquesta és la realitat política".

D'aquesta manera, Alegría ha justificat no haver tirat endavant la reforma de la Llei d'Estrangeria i els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions, fet que suposava el tret de sortida per a la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2025.

Per això, ha dit que "tant de bo" el Govern hagués "obtingut un altre suport i un altre vot per part de Junts" i ha recordat que aquest vot en contra de la formació de Carles Puigdemont significa que Catalunya rebi "1.500 milions menys" per "invertir en serveis públics com Sanitat i Educació.

ACUSA A FEIJO DE GENERAR SOROLL

D'altra banda, la portaveu de l'Executiu ha dit que "no hi ha cas Begoña Gómez" , que està investigada per delictes de trànsit d'influències i corrupció en els negocis, i ha mantingut que "clarament la dreta i la ultradreta estan fent una causa política amb l?objectiu d?enderrocar el Govern".

Per això, ha acusat el partit liderat per Alberto Núñez Feijóo de "generar soroll dia rere dia", cosa que a parer seu és "fruit de la seva falta de projecte de país". Així, ha destacat que Feijóo mateix "viu en la realitat paral·lela del 'no sóc president perquè no vull'".

SUPERAREM LES MEDALLES DE BARCELONA 92 ALS JJ.OO.

D'altra banda, la titular d'Esports s'ha mostrat positiva sobre els resultats d'Espanya als Jocs Olímpics de París d'aquest 2024, que seran inaugurats aquest divendres; i ha destacat la seguretat que hi ha a la capital francesa, on hi ha la ministra per acompanyar la delegació espanyola.

"Intentarem acompanyar el màxim d'esportistes espanyols", ha explicat sobre el paper a París. La potència i la grandesa dels esportistes que han arribat a París ens fan pensar que clarament superarem aquestes xifres que tots recordem de Barcelona 1992 --quan Espanya va aconseguir 22 medalles, la xifra més alta en la seva història als Jocs Olímpics-- “, ha augurat.