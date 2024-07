PSC i ERC encaren la recta final de les negociacions per investir Illa

Foto: EuropaPress

Els equips negociadors de PSC i ERC mantenen contactes per intentar accelerar un acord per a la investidura del líder socialista, Salvador Illa. Així ho han explicat fonts de les dues formacions consultades per Europa Press, que expliciten que l'acord no està tancat i avisen del risc que encara pugui encallar.

Tot plegat té lloc en una setmana clau que ha de servir per ultimar les negociacions després que ERC advertís que s'aixecaran de la taula si no hi ha un preacord abans d'acabar aquest juliol.

Fonts dels republicans asseguren que les reunions són constants entre les dues parts i afegeixen que encara queden aspectes per tancar, com en l'àmbit del finançament, i per això emplacen els socialistes a moure's.

EXECUTIVA

Altres fonts d'ERC han explicat que el partit ha convocat una executiva dilluns per "explicar les coses" davant d'un possible acord amb els socialistes. En cas de tancar-se l'acord, els republicans tenen previst portar-lo a votació de la militància, en una consulta que serà telemàtica, segons les fonts esmentades.

Des de la part socialista, es mostren optimistes davant la possibilitat d' aconseguir un acord els propers dies malgrat apel·lar a la prudència davant del risc que es pugui encallar. I tot això té lloc a dos dies de l'acte que Junts ha convocat dissabte al sud de França per recolzar la possible tornada de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Catalunya.

VA INFLUIR LA TROBADA ENTRE ARAGONÈS I SÁNCHEZ?

El ministre de Presidència, Justícia i Relació amb les Corts, Félix Bolaños , ha desvinculat les negociacions del president del Govern, Pedro Sánchez, amb el president de la Generalitat de Catalunya en funcions, Pere Aragonès, d'aquelles que el PSC està duent a terme amb ERC per a una possible investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. "Són dos plànols diferents", ha diferenciat.

En aquest sentit, el dirigent socialista ha distingit les dues negociacions assegurant que la reunió d'aquest dimecres entre el líder socialista i el president de la Generalitat en funcions tenia l'objectiu de materialitzar "alguns acords" com ara la formalització del traspàs de l' Ingrés Mínim Vital (IMV ) a Catalunya.

No obstant això, és difícil imaginar que aquesta trobada no va servir per donar una última empenta a les negociacions.