El Col·lectiu Primer d'Octubre d'ERC no es rendeix i demana votar contra Salvador Illa

El president Pere Aragonés entre els que demanen renovació a ERC/ Foto: Arxiu Europapress

"Sobre el contingut del resultat de la negociació amb els socialistes, en cap cas no pot comportar fer MH President de la Generalitat a una persona que va aplicar amb devoció la repressió contra els polítics independentistes des del 2017", han afegit.

Així s'ha expressat el Col·lectiu Primer d'Octubre, que aglutina crítics d'ERC, en un comunicat on es mostra contra la investidura del candidat del PSC Salvador Illa.

A més, han recordat que Illa es va manifestar l'octubre del 2017 juntament amb Borrell, Ciutadans, Vox i PP contra l'independentisme , per la qual cosa han dit: "No podem acceptar sota cap concepte que ERC faciliti amb els seus vots que la Presidència de la Generalitat acabi en mans dels que ens volien empresonats ”.

Han destacat que les promeses dels governs espanyols "tenen zero credibilitat", com les dels socialistes, en les paraules.

"El que ha de fer ERC és posar sobre la taula el respecte al nostre dret legítim a l'autodeterminació. Posar en primer pla de les nostres polítiques i de qualsevol diàleg amb l'Estat espanyol i els seus representants la nostra voluntat de ser un Estat independent ", han sostingut, i han exigit prioritzar el diàleg amb altres forces independentistes.

D'altra banda, hi ha por en la direcció d'ERC que càrrecs del partit cridin les bases a tombar el pacte amb el PSC després de tancar-lo. Marta Rovira tem que càrrecs republicans usin el preacord amb els socialistes com a "arma llancívola" per la guerra interna que es viu en la formació republicana.

ELS CARTELLS CONTRA LA FAMÍLIA MARAGALL ENCARA NO S'HA TANCAT INTERNAMENT

La polèmica dels cartells contra els germans Maragall que ha sacsejat ERC és lluny de tancar-se. Ara un grup de militants s'han mobilitzat per exigir a la direcció del partit que convoqui un nou consell nacional per abordar l'assumpte ja que consideren que queden moltes incògnites per aclarir . La iniciativa, que s'ha vehiculat a través d'una carta adreçada a la secretària general Marta Rovira, sorgeix d'un grup de consellers comarcals del Baix Llobregat, entre ells l'històric exdiputat del Congrés Joan Tardà.

El consell nacional és l'òrgan del partit que actua com a parlament de l'organització, és a dir, on acudeixen els quadres de la formació per debatre els assumptes interns de l'organització. Fa dues setmanes ja es va celebrar una trobada d'aquest conclave per abordar l'assumpte i es van comunicar les sancions provisionals a quatre militants.

Tot i això, Tardà i la resta de militants al·leguen que en els últims dies han sorgit novetats sobre el cas que mereixen convocar de nou aquest consell nacional. Entre aquestes novetats citen la marxa del partit d'Ernest Maragall -a qui elogien per prestigi- i les informacions que apunten que ERC va fer altres campanyes encobertes sense el segell del partit. Una, el ninot penjat a Sant Vicenç dels Horts que simulava ser el llavors líder del partit, Oriol Junqueras.

Els militants asseguren a la missiva que segueixen sentint que no s'ha entrat al fons de l'assumpte i prometen que aniran al conclave, si s'acaba convocant, amb voluntat constructiva. Demanen que la nova reunió es fixi per a principis d'agost. En un apunt a la xarxa social 'X', Tardà ha reclamat "no demorar la veritat i depurar responsabilitats".