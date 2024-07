Dies clau a Catalunya: Tornarà Carles Puigdemont el proper 4 d'agost?

Carles Puigdemont vol tornar a Catalunya després d'anys com a eurodiputat/ Foto: Arxiu Catalunyapress

Si l?acord entre ERC i el PSC per a la investuda de Salvador Illa es tanca dijous de la setmana del 29 de juliol, això implicaria que la investidura se celebraria a partir del 5 d?agost. Per això Junts vol tenir tothom mobilitzat a partir del dia abans.

Puigdemont ha vervalitzat diverses vegades la tornada a Catalunya ia més s'ha compromès a ser present al Parlament per al debat d'investidura encara que ell no sigui el candidat elegit pels diputats de la cambra catalana.

La negativa del Tribunal Suprem a amnistiar-lo pel delicte de malversació fa que l'ordre de detenció en territori estatal continuï vigent, de manera que es dóna per fet una detenció de l'Ex President que es veurien a executar els mateixos Mossos com a agents judicials delegats. L'estratègia jurídica en aquest escenari la tenen a les mans un el seu advocat, Gonzalo Boye , i un reduït nombre de persones del seu entorn més proper.

JUNTS VOL MUNTAR UNA COMITIVA DE CATALANS QUE ACOMPANYIN A CARLES PUIGDEMONT AL PARLAMENT

Entre les claus hi haurà una mobilització com a comitiva que acompanyi l'expresident en el moment que decideixi travessar la frontera.

Junts en paral·lel a l'acostament entre republicans i socialistes per desbloquejar la legislatura, ha anat incrementant la distància amb el PSOE al Congrés dels Diputats, tombant els objectius de dèficit i la reforma de la llei d'estrangeria pel repartiment de migrants arribats a les Canàries.



Tot i que Junts i ERC es van posar d'acord perquè hi hagués majoria independentista a la mesa del Parlament, amb Josep Rull com a president, no s'ha avançat en les converses per situar Carles Puigdemont a la Generalitat perquè amb el vot d'ambdues formacions és insuficient i necessiten l?abstenció del PSC.

Aquest dissabte bona part dels quadres polítics a qui s'ha demanat estar a punt el primer cap de setmana d'agost es trobaran a la Catalunya Nord per donar suport a una intervenció política de Carles Puigdemont en territori francès amic.

EL PARTIT DE PUIGDEMONT ES MANTÉ UNIT

No hi ha fissures entre els dirigents de Junts perquè creuen que la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya és imminent si es convoca un ple d'investidura.

Abans de res Puigdemont trencarà el seu silenci en un acte de Junts, aquest dissabte a Vallespir, on es preveu que creixerà el compromís de tornar que va assumir en la campanya electoral.



La situació és incerta. Primer, perquè, malgrat els missatges reiterats d'un preacord imminent entre ERC i el PSC, també hi ha fonts d'Esquerra que adverteixen que el pacte encara no s'ha acabat, que l'obstacle principal continua sent el sistema de finançament, i mantenen oberta l'opció que la direcció decideixi d'aixecar-se de la mesa de negociació.

Per més que sembli paradoxal, aquesta possibilitat conviu amb la previsió d'ERC que els militants es puguin pronunciar sobre un preacord dijous que ve si el PSC es mou aquests dies. I segon, perquè diverses fonts consultades insisteixen en l?escepticisme que regna entre els militants del partit.

Els visualitzen decantats cap al no a Illa, malgrat els esforços del PSOE d'exhibir el compliment d'alguns dels antics acords adquirits. Les convulsions internes d'ERC, amb un enfrontament obert entre els sectors de Marta Rovira i Oriol Junqueras i el malestar nascut de la crisi dels cartells dels germans Maragall, compliquen molt la gestió interna d'un eventual acord amb el PSC.

Puigdemont ho va jugar tot a les eleccions catalanes. El resultat no va ser el que esperaven. La distància amb el PSC i la pèrdua de la majoria absoluta independentista el van deixar gairebé sense opcions per a la restitució anhelada. Després d'un recorregut polític de gairebé set anys, ja sense escó al Parlament Europeu i amb la llei d'amnistia aprovada, el sentit polític de l'exili de Puigdemont s'esvaeix.

Si Juntos es manté cohesionada internament, malgrat les diferències entre sectors, és pel seu líder que totes les fonts consultades veuen lluny de rendir-se.

Hi ha qui fins i tot posa en dubte que es pugui fer un ple d?investidura si Puigdemont és detingut. Un altre detall important és que, si arribessin a un acord la setmana que ve, entre el PSC, ERC i Comunes tots tres aconseguirien aconseguir el control del calendari parlamentari perquè durant la primera quinzena d'agost dependrà de la diputació permanent, i no del seu president Josep Rull, la convocatòria del ple.