Boye dóna per feta una detenció de Puigdemont

Gonzalo Boye, en archivo | Europa Press

La defensa de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha donat per feta aquest diumenge una detenció del líder de Junts en el seu eventual retorn, tot i que ha avisat que l'ordre incompleix "una llei en vigor" i, textualment, manca de mandat legal.

"Hi ha molts incompliments perquè algú es senti emparat per actuar en base a aquesta ordre de detenció", ha declarat en una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press.

Segons ell, aquesta ordre s'emet, textualment, sense que ho sol·liciti ningú i incomplint una llei en vigor: "Realment estem obligats a complir una ordre que manca d'un mandat legal?"

Boye ha criticat que "els patriotes espanyols s'estan donant cops de colze per veure qui" materialitza la detenció de l'expresident.

Així mateix, ha assegurat que li semblaria molt greu que es produís una detenció a l'interior del Parlament: "Em semblaria un atemptat més a la democràcia."