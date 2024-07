Rovira defensa que l’IRPF "sigui el primer tribut que pugui recaptar" Catalunya

Marta Rovira, en arxiu | Europa Press

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, creu que "seria un salt molt important" que l’IRPF fos el primer tribut que pogués recaptar una agència tributària catalana pròpia i, textualment, no consorciada.

"L’impost sobre la renda a Catalunya és un dels que més recaptació té i seria un salt molt important que fos l’IRPF el primer tribut que pogués recaptar l’agència tributària catalana", ha declarat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El País', recollida per Europa Press.

La dirigent republicana ha incidit en que "cal poder reivindicar una agència tributària pròpia, no consorciada i que recaptés tots els impostos".

Després de ser preguntada si els republicans contemplen algun sistema que permeti blindar determinat percentatge d’inversió a Catalunya, Rovira ha assegurat que és una de les qüestions que més els preocupa, el "tenir les garanties que allò que s’ha acordat es compleixi".

"Volem garanties de compliment del que no es pugui tancar aquesta setmana", ha afegit, alhora que ha afirmat que no és només la militància qui retreu als socialistes, textualment, que no són de fiar, sinó que també es queixen els votants.

Rovira ha reiterat el seu rebuig cap al Consorci Tributari que proposen els socialistes i ha reclamat una relació bilateral amb l’Estat en matèria de finançament: "El Consorci ens recorda la relació de minoria d’edat que tenim amb l’Estat espanyol."

Així mateix, ha especificat que no es tracta d’un acord amb el PSC ni per fer president el seu primer secretari, Salvador Illa, sinó que és un "acord d’avanç per a Catalunya".

En aquest sentit, ha remarcat que els republicans van a l’oposició i que "no hi ha un pacte de Govern", i ha assegurat que el que tracta de fer ERC és aprofitar la seva posició de força que reconeixen altres organitzacions.

"Nosaltres no treballem per Salvador Illa ni per al PSC, sinó per la ciutadania de Catalunya i per les seves necessitats", ha afegit.