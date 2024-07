Veuen la llum nous àudios secrets del cas dels cartells dels Maragall

Ernest Maragall va deixar ERC després de destapar-se el cas públicament/ Foto: Arxiu Europapress

Es tracta d'una gravació feta en un cotxe entre dos dels joves que van ser reclutats per V.L. per penjar els cartells que la B havia dissenyat per intentar posar en el debat públic el seu candidat, Ernest Maragall.

Segons un atestat policial, que forma part del sumari de la instrucció del Jutjat 27 de Barcelona, G.F. va arribar a facturar, en una desena de factures, 40.000 euros d'aquesta empresa afí a ERC. Pau, en canvi, com l'altre tercer jove, no ha rebut res més que una petita part d'aquests diners.

G.F., que tenia contacte amb el militant de l'Anoia, explica en aquesta conversa que qui li va encarregar la feina va dir que havia reclutat tres persones estrangeres per fer l'acció i així complicar que poguessin ser enxampats. “Jo era iugoslau, el G. era albanès i tu eres rus”, explica. “I quan van descobrir que no era així, ens van vendre”, relata, a preguntes del Pau.

“Quan es van adonar que érem catalans i que érem d'Igualada… va començar el dominó. Gent fora. Gent espantada”, relata també G.F. quen els Mossos ja havien identificat els tres joves i la investigació estava en marxa.

“Ens poden pillar d'una manera molt fàcil, descobrint l'empresa [Relevance]”, apunten. “Si han pillat [els Mossos] alguna factura, estem morts”, assegura un dels dos implicats.

És aquí on creuen que està la part més dèbil de l'entramat i que és per aquí on poden caure. En la conversa també es pot sentir com G.F. assegura que va falsificar informes per demostrar que havia fet la feina que havia facturat a l'empresa. El jove que tenia contacte amb el militant V.L., de l'Anoia i en contacte amb altres persones vinculades al partit republicà, que els Mossos no han pogut aclarir qui eren, també explica que els dos mòbils intervinguts, a ell i al militant, també poden servir per aconseguir arribar a informació.

Potser G.F. imaginava que treballava per una organització seriosa i poderosa. Li van dir que tot estava preparat, que tenien contacte als Mossos d'Esquadra i que no passaria res.I això també ho va traslladar als seus còmplices, Pau i G.O segons explica aquest dilluns el Nacional.cat