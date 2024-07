El Tribunal de Comptes porta l'amnistia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea

La seu del Tribunal de Comptes. Foto: Wikipedia / Europa Press / Canva Pro

El Tribunal de Comptes ha plantejat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la Llei d'Amnistia perquè considera que el presumpte desviament de fons (de més de 5 milions d'euros) per al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i l'acció exterior del Procés pel qual es troben encausades 35 persones afecta els interessos financers de la Unió Europea (UE).

En una interlocutòria, la consellera de comptes Elena Hernáez acorda a més suspendre aquest procediment "fins a la resolució de l'incident prejudicial".

Va ser el mes de juny passat quan la consellera del Departament Segon de la Secció d'Enjudiciament va preguntar a Fiscalia i defenses si elevava aquesta qüestió. Aleshores, ha explicat que podria consultar el TJUE en relació amb una sèrie d'articles de la Llei d'Amnistia "que podrien oposar-se a la interpretació que el TJUE realitza de determinats preceptes del Dret de la Unió Europea".

En aquest sentit, ha precisat que els preceptes pels quals podria plantejar una qüestió prejudicial són els relatius a la "lluita contra el frau i tota activitat il·legal que afecti els interessos financers de la UE", al "principi de cooperació lleial", als principis d'igualtat i de no discriminació i els principis de seguretat jurídica i confiança legítima i al principi de l'Estat de Dret.

De fet, des de la defensa un dels principals artífexs del referèndum de l'1-O, Carles Puigdemont , es va criticar que el Tribunal de Comptes únicament busca "els 15 minuts de fama" i "endarrerir l'aplicació de l'amnistia".

L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explica que el Tribunal de Comptes no es pot adreçar al TJUE ni presentar una qüestió d'inconstitucionalitat al Constitucional, perquè "no és un òrgan judicial ordinari", que són els únics per als quals tots dos mecanismes de consulta estan previstos, segons estableix la carta magna i la legislació corresponent.