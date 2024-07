Reunió clau a ERC per a un possible pacte amb el PSC: fuma blanca per investir Illa?

La decisió d?ERC es podria comunicar aquest mateix dilluns. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'executiva d'Esquerra Republicana (ERC) ha exposat als seus membres l'estat de les negociacions per la possible investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, en una reunió que ha començat a les 9:30 d?aquest dilluns 29 de juliol a la seu del partit a Barcelona i que segueix en marxa després d'haver fet una pausa al migdia.

Fonts de la trobada han dit que fins ara s'ha explicat "el contingut amb què s'ha treballat a les negociacions fins ara" en el marc d'unes negociacions en què els republicans situava el finançament singular i la gestió de més impostos per part de la Generalitat com alguns dels objectius a assolir , així com garanties de compliment dels acords que s'assoleixin.

Més enllà que les dues parts aconsegueixin un preacord, que ERC vol abans que s'acabi aquest mes de juliol, no serà definitiu perquè ho hauran de sotmetre a votació de prop de 8.700 militants, que validaran o no la decisió a través d'una consulta telemàtica.

Compareixença cap a les 16:30 de la tarda

Així, passi el que passi a l'executiva, cap a les 16.30 de la tarda d'aquest dilluns 29 està previst que des de la dirigència dels republicans es faci una roda de premsa per explicar el que ha passat.

L'acord, doncs, podria ser qüestió d'hores...

La diputada Vallugera, contrària al pacte

Enmig de les negociacions, discretes i llargues, s'ha alçat la veu de Pilar Vallugera, diputada de la formació republicana al Congrés dels Diputats.

"No", va ser el contingut, curt però contundent, que va publicar al seu perfil de X quan passaven pocs minuts després de la mitjanit d'aquest dilluns 29.

Si hi havia algun dubte que aquesta publicació tenia com a missatge la seva oposició a un acord que acabés amb Illa a la Generalitat, va quedar ben clar en una resposta que va fer un usuari de la mateixa xarxa social que la va interpel·lar.

La de Vallugera, que va ser regidora a l'Ajuntament de Barcelona entre el 2003 i el 2007, podria no ser l'única veu d'Esquerra que s'oposa a aquest pacte... però el que és segur és que és qui l'ha verbalitzat de manera més explícita.