El PP reclama que TV3 elimini un tuit a favor de Maduro

Foto: Twitter

El portaveu del PP a la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Hugo Manchón , demana a la televisió pública catalana no avalar un resultat “que està sent qüestionat per tots i no compleix totes les garanties democràtiques”.

En una publicació a la xarxa social 'X' (anteriorment Twitter) el perfil de la televisió pública catalana 3/24 afirma que Nicolás Maduro resisteix i guanya les eleccions presidencials a Veneçuela, cosa que el PP denuncia per allunyar-se de la realitat i anar contra la voluntat del poble veneçolà.

Des del Partit Popular demanen a la CCMA eliminar la publicació ja que no informa adequadament sobre el que està passant a Veneçuela. A més, els populars denuncien que hi ha raons fundades per pensar que el resultat anunciat pel règim no respon al que va votar el poble i sol·liciten una auditoria del procés i el lliurament de les actes electorals.

També, a nivell europeu, la portaveu del PP a l'Eurocambra, Dolors Montserrat, anuncia la petició de la compareixença de Zapatero a la Comissió d'Exteriors del Parlament Europeu per explicar el seu aval al règim de Maduro i al seu frau electoral.