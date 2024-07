ERC arriba a un preacord amb el PSC per investir Salvador Illa

Foto: EuropaPress

Fi al culebró del Govern català. L'executiva d'ERC ha avalat aquest dilluns el preacord amb el PSC per investir president de la Generalitat el líder socialista, Salvador Illa, després d'una reunió de gairebé 10 hores, i que es basa en millores en finançament, impuls del català, la resolució del conflicte català i l'impuls de les polítiques republicanes.

El partit sotmetrà el preacord a votació a prop de 8.700 militants, que validaran o no la decisió a través d'una consulta telemàtica el proper divendres, que anirà des de les 9:00 h. fins a les 20:00 h., i també es podrà votar de forma presencial a les seus d'ERC des de les 10:00 h. fins a les 18:00 h.

A la reunió s'ha evidenciat el debat intern al voltant de la proposta, el mateix dia que els socialistes també han convocat aquest dilluns a la tarda la seva executiva.

Raquel Sans, portaveu d'ERC, ha aparegut en una roda de premsa posterior a la reunió acompanyada de la resta de l'executiva republicana per donar alguns detalls sobre aquest preacord, que han valorat com "molt positiu". "Hem estat treballant amb molta generositat i molta alçada de mires respecte quines són les necessitats del país en l'actualitat", afirmava.

"La clau de la caixa"

Les quatre peticions principals que han negociat amb els socialistes han estat: la resolució del problema polític, la sobirania fiscal per tenir la "clau de la caixa", el reconeixement nacional i llengua, i les polítiques republicanes.

Sans ha afirmat que hi ha hagut avenços en els quatre punts, però el que més èmfasi han posat ha estat en l'aspecte econòmic. "És una reivindicació històrica d'ERC i de l'independentisme. Per aconseguir l'objectiu de la independència hem de ser més i estar més ben preparats. Tenir la clau de la caixa, recaptar el 100% dels impostos era un element fonamental i ho havien de garantir", explicava la portaveu, que afirmava que han aconseguit que es posin en marxa mecanismes que assegurin que el finançament sigui "sostingut en el temps i independent de qui governi", tant a l'Estat com a Catalunya.

"Sortirem del regim comú i recaptarem el 100% dels impostos", afirmava Raquel Sans, detallant que alguns dels impostos que recaptarà, gestionarà i liquidarà tributs com l'impost de societats, l'IVA o l'IRPF, que passarà a l'agencia tributaria catalana a partir del 2025. Pel fet de sortir del regim comú, haurà de donar una quota de solidaritat per repartir entre la resta de comunitats autònomes.

Llengua catalana i resolució del conflicte

Sobre el punt del català, ha remarcat que "sense llengua no hi ha nació", i ha posat èmfasi en la "situació d'emergència del català". És per això que han acordat la creació d'un departament de polítiques lingüístiques que permeti garantir i defensar la llengua catalana "davant l'ofensiva judicial en les nostres aules". També ha remarcat que garantirà el seu úl en les activitats extraescolars.

ERC ha volgut remarcar com a punt important també la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya. L'acord inclou la creació de la Convenció Nacional de Resolució del Conflicte Polític, on hi participaran tots els partits polítics. A més, ha volgut remarcar la necessitat d'implicació del PSC en aquest àmbit, i han demanat que PSC posi les seves propostes sobre la taula. "Creiem que és important que, qui guanyi les eleccions, doni les seves propostes", explicava.