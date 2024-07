La ressaca del preacord PSC-ERC: executives, moviments a les xarxes i crítiques de barons socialistes

Foto: Europa Press / PSC / ERC / Canva Pro

Cada acció té la seva reacció i, en aquest sentit, el preacord a què van arribar dilluns passat 29 de juliol Esquerra Republicana i el PSC per a la investidura de Salvador Illa ha generat una notable quantitat de reaccions durant aquest dimarts 30.

Durant el matí s'han celebrat reunions de les cúpules dels socialistes, tant catalans com espanyols, però també Junts ha convocat la seva executiva per analitzar el document del preacord.

"Oportunitat única"

El PSC considera que el preacord amb ERC suposa una "oportunitat única" i ha confiat que tirarà endavant tenint en compte que els republicans el sotmetran aquest divendres a votació de la militància.

"Estem davant d'una oportunitat única i des del PSC es confia en un resultat positiu per a la ciutadania", han destacat aquest dimarts 30 de juliol en un comunicat.

Veus en contra a ERC: #noambelmeuvot

El preacord d'ERC amb els socialistes catalans serà sotmès, de manera vinculant (en un format telemàtic i presencial), a la militància el pròxim divendres 2 d'agost. Més enllà de la postura del partit, que va defensar la vicesecretària i portaveu Raquel Sans, comencen a sorgir veus crítiques.

Usant el hashtag #noambelmeuvot a X, noms com l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Jordi Parent i la diputada Pilar Vallugera, amb seient al Congrés dels Diputats ja han evidenciat la seva postura contrària a la investidura del líder del PSC.

Aquesta etiqueta a les xarxes socials també està sent molt utilitzada per usuaris de l'antic Twitter per mostrar el seu descontentament davant d'un hipotètic acord.

I els dirigents? Oriol Junqueras, per la seva banda, hauria decidit mantenir silenci i no defensar el pacte, fent que es desgastin noms com Marta Rovira.

Junts "estudia" el document

Per la seva banda, els antics socis de Generalitat dels republicans, Junts per Catalunya, ha celebrat aquest dimarts 30 al matí una executiva amb l'únic propòsit d'estudiar i analitzar el document.

Els postconvergents han reflexionat sobre aspectes com ara que Catalunya surti del règim comú i que l'Agència Tributària Catalana gestioni, liquidi, recapti i inspeccioni tots els impostos (començant per l'IRPF), així com crear un Departament de Política Lingüística al Govern.

Jordi Turull ha dit que, ara com ara, no faran valoracions i que "si la militància d'ERC ho valida, Salvador Illa serà el president de la Generalitat".

Cal tenir en compte que la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha instat la formació de Carles Puigdemont a sumar-se a aquest acord, que ha qualificat de “gran salt de sobirania”.

Els barons socialistes que alcen la veu: Page i Lambán

Encara que per ara no hi ha cap reacció per part del PSOE, sí que s'han pogut sentir dues veus crítiques habituals, les d'Emiliano García-Page i Javier Lambán.

El president de Castella-la Manxa assegura estar "perplex" que, després de l'acord entre el PSC i ERC per investir Illa hi hagi un "silenci eixordador" per part del PSOE davant del que considera un "greu atemptat a la igualtat".

En la mateixa línia es manifesta Lambán, titllant d'"inadmissible" el preacord aconseguit pel PSC amb ERC per suposar "una fallida brutal de la igualtat entre tots els espanyols". "L'independentisme aconsegueix tots els seus objectius i el PSOE no pot lliurar Espanya a canvi de la investidura de Salvador Illa. L'acord amb ERC és una fallida brutal de la igualtat entre tots els espanyols. Com a socialista, com a demòcrata i com a espanyol em resulta inadmissible".

"Corrupció política i econòmica"

Per part seva, des del PP denuncien que l'acord és un exemple de "corrupció política i econòmicaEl portaveu de la formació al Congrés dels Diputats, Miguel Tellado, ha considerat que si es confirma la instauració d'una mena de concert econòmic a través d'aquest pacte seria "un error històric del PSOE, instal·lat al tot val i que la fi justifica els mitjans".

"Seria un acord insolidari, que hi ha ciutadans de primera i de segona en funció de la comunitat. Seria un atac a la resta de comunitats autònomes, trencant la multilateralitat i apostant per la bilateralitat només amb alguns", ha afegit Tellado.